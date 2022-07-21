Ahmet Akın'dan Milletin Sesi Mitingi'ne davet: 'Bu güzel vatanı hakkıyla ve adaletle yönetmeye sözümüz var, bize katılın'

21 Temmuz 2022 Perşembe, 14:45

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri ile birlikte 24 Temmuz Pazar Günü Balıkesir'de Kuvay-ı Milliye Meydanı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla düzenlenecek ‘Milletin Sesi Mitingi’ için Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda açıklama yaptı.

Balıkesirli yurttaşları mitinge davet eden Akın, Balıkesir'in Kuvay-ı Milliye'nin başkenti olduğunu belirterek, "Havranlı Seyit Onbaşı, emperyalizmi boğaza gömdü. Alacamescit’te direniş meşalesini yaktı ve Balıkesir’den bağımsızlık ve özgürlük ateşi tüm yurda yayıldı. Balıkesir’imizin yiğit evlatları, kurtuluş ve kuruluş mücadelesinin her safhasında hep en öndeydiler" dedi.

Akın'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

“KUVAY-İ MİLLİYE’NİN BAŞKENTİ

Kurtuluş Savaşı zaferimizi taçlandıran, Lozan Zaferi’nin 99’uncu yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusu Lozan Anlaşması’na ikinci yüzyılda da sahip çıkanları Milletin Sesi mitingimizde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile buluşmaya davet ediyoruz. Kuvay-ı Milliye’nin başkenti, Balıkesir’imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar yaşatacak ve Millet İttifakı’nı demokrasi zaferiyle iktidara taşıyacaktır.

SEYİT ONBAŞI, EMPERYALİZMİ BOĞAZA GÖMDÜ

Kurtuluştan kuruluşa giden yolda Balıkesir’imizin yiğit evlatları Çanakkale’yi geçilmez yaptı. Havranlı Seyit Onbaşı, emperyalizmi boğaza gömdü. Alacamescit’te direniş meşalesini yaktı ve Balıkesir’den bağımsızlık ve özgürlük ateşi tüm yurda yayıldı. Balıkesir’imizin yiğit evlatları, kurtuluş ve kuruluş mücadelesinin her safhasında hep en öndeydiler.

‘PAROLAMIZ TEKTİR VE DEĞİŞMEZ YA BAĞIMSIZLIK YA ÖLÜM’

Manda ve himaye fikrinin reddedildiği Sivas Kongresi’nde bu toprakların, Balıkesir’in bir evladı olarak mandacılığa dur diyerek karşı duran Tıbbiyeli Hikmet’e Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aynen şöyle seslenmişti; ‘Evlat, için rahat olsun, gençlikle gurur duyuyorum ve gençliğe güveniyorum. Biz azınlıkta kalsak da manda asla kabul etmeyeceğiz. Parolamız tektir ve değişmez ya bağımsızlık ya ölüm’ diye cevap vermişti.

BİZE KATILIN, HAKKINIZI TESLİM ALIN. BERABER OLALIM, BİRLİKTE İÇİNDE OLALIM

İşte bizim Balıkesir’in evlatları yiğit ve bağımsızlığına düşkün atalarımızın evlatları olarak bu ruhla Türkiye’nin geleceğini yönetmeye hazırız. Gençler, bu ruhu yüreğinde taşıyan tüm hemşerilerim; bize katılın. Geçmişimize, atalarımıza, aziz şehitlerimize hepimizin borcu var. Bu güzel vatanı hakkıyla ve adaletle yönetmeye sözümüz var. Bize katılın, hakkınızı teslim alın. Beraber olalım, birlikte içinde olalım. Tüm vatandaşlarımızı, ailem dediğim hemşerilerimi 24 Temmuz Pazar Günü saat 18:30’da Milletin Sesi mitingimize davet ediyoruz. Ülkemizin birliği, Cumhuriyetimizin birikimi, demokrasimizin geleceği için bu birlikteliğin tarihi olduğuna inanıyor, bu inançla bütün milletimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.”