Oğuz Arda Sel’in dedesi 'Milletin Sesi' mitinginde: Torunum ve 25 can için adalet aramaya geldim

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 21:33

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararının ardından Bursa'dan İstanbul’a alınan "Milletin Sesi" mitinginin yapılacağı Maltepe Sahil Miting Alanı, yurdun birçok bölgesinden gelen vatandaşla doldu.

"ADALET ARAMAYA GELDİM"

Çorlu tren katliamında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel’in dedesi Mehmet Öz de mitinge gelenler arasında yer aldı.

Sel, “Çorlu tren faciasında rahmetli olan Oğuz Ada Sel’in dedesiyim. Adalet aramaya geldim. Torunum 4 sene önce Çorlu’da, 8 Temmuz 2018 yılında tren faciasında feci bir şekilde rahmetli oldu. 4 senedir mahkememiz devam ediyor. Bir karış ilerlemiş değiliz. Savcı, iddianame hazırlayacak, hazırlayamıyor. Çünkü biliyor ki yukarıdan talimat var. O talimat doğrultusunda savcılık, hakim, savcı, hiç kimse hiçbir şey yapamıyor. Şimdi ben buraya torunumun ve 25 canın adaletini aramak için geldim" dedi.