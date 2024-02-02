Ahmet Aras: Talan ve ranta izin vermeyeceğiz

Yayınlanma: 02.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 02.02.2024 - 03:00

Muğla Büyükşehir Belediyesi başkan adayı gösterilen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, havalimanında partililer tarafından karşılandı.

Belediye meydanında partililere hitap eden Aras, şunları ifade etti: “Beş yıllık serüvenin sonunda yine sizlerle beraberim ama bu sefer başka bir pozisyonda. Bizden önceki değerli başkanlarımıza öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Bu topraklara hizmet eden, taş üstüne taş koyan kim varsa hepsine şükran ve minnetlerimizi sunuyorum. Vatanı korumak için şehitlerimize minnetlerimi sunuyorum. Muğla’nın ihtiyacı olan her köşesine hizmeti eşit, adaletli, insanca götürmek niyetindeyim. Hiçbir kimseyi ayırmadan herkese hizmet edeceğime söz veriyorum.”

“MUĞLA’YA HİZMET ETMEYE HAZIRIM”

“Bodrum’da görev yaptığım beş yıl içinde sizlerin başını yere eğdirecek hiçbir şey yapmadım” diyen Aras, sözlerini şöyle tamamladı: “Ahlakımla, gururumla, ailemden aldığım terbiyeyle sizlere hizmet etmeye çalıştım. Bundan sonra da yine Muğla’ya hizmet etmeye hazırım, kararlıyım. Yeter ki sizler bize destek verin. Topraklarımızın, suyumuzun, ormanlarımızın talan edilmesine, yağmalanmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.”

BAŞKAN GÜRÜN’E TEŞEKKÜR

Mevcut başkan Dr. Osman Gürün, kendisini ziyarete gelen Aras’a başarılar dileyerek, “Hiç şüphem yok. Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak, Muğla kazanacak” dedi. Aras ise “AKP’li olmayan belediyelere hayat hakkı tanımayan zihniyet tarafından her türlü zorluğa ve engele maruz bırakılmasına rağmen, tarihinin en büyük altyapı yatırımlarını yapmayı başaran başkanımız Osman Gürün’e teşekkür ederim” dedi