Ahmet Davutoğlu: Doğruya doğru diyoruz, iktidarın Suriye politikası doğrudur

Yayınlanma: 14.12.2024 - 18:43

Güncelleme: 14.12.2024 - 18:43

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Şehir Tiyatroları Binası'nda partisinin 5'inci kuruluş yıl dönümü törenine katıldı.

Burada konuşan Davutoğlu, şunları söyledi:

"Biz doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen elif siyasetinin öncüleriyiz. İktidarın Gazze soykırımı sürerken İsrail’e ticareti devam ettirmesini eleştirirken yanlışa yanlış diyorduk. İşte şimdi de doğruya doğru diyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Dışişleri Bakanımız, Savunma Bakanımız ve MİT Başkanımız Suriye’de takip ettikleri politika doğrudur. Ve bu politika ilmik ilmik işlenerek Türkiye'nin güneyinde Türkiye ile dost bir Suriye kurulmasına öncülük etmelidir.

Bu bağlamda Suriye’nin istikara ve barışa kavuşması için dokuz maddeden oluşan bir geçiş süreci eylem planını yeni yönetimin Başbakanı Sayın Muhammed El-Beşir’e ilettim. Dokuz maddeyle Suriye'deki geçiş sürecinin yol haritası konusunda fikirlerimi kendisine ilettim. Bir: kamu düzeni ve güvenlik sağlayın, iki; kapsamlı bir ulusal uzlaşı süreci gerçekleştirin, üç; sivil siyasal geçiş süreci yapın, dört; geçiş adaletinin tesis edin, beş; devlet kurumlarının etkin bir şekilde işletilmesi ve yeniden yapılandırılması sağlayın, altı; yeni anayasa yazım süreci, yedi; ekonomik rehabilitasyon sürecini gerçekleştirin, sekiz; yerinden ve yurdundan edilen mazlum Suriyelerin evlerine dönüşleri gerçekleştirin, dokuz; bölgeye ve dünyaya açık yeni bir dış politika oluşturun ayaklarından oluşturun.

Detaylandırılmış bu eylem planını Türkiye’nin bu alanda yapabileceği katkıları da ihtiva edecek şekilde Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bahçeli’ye ilettim. Daha önce Irak gözlemlerim bağlamında ilettiğim mektuplara verdikleri cevaplar ve mesajlar için de teşekkür ediyorum.

"BAHÇELİ'NİN ALKIŞLAMASI DOĞRUDUR"

Sayın Bakırhan’ın '1 Ekimden itibaren Sayın Bahçeli'nin başlattığı tartışmaları olumlu ve önemli gördüğümüzü belirttik, Bu konuda, Türkiye'nin barışı için elimiz açık. Biz bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye varız' demesi de Sayın Bahçeli’nin bu konuşmayı alkışlaması da doğrudur. Biz doğruya doğru deriz. Bu gelişmelerden kimse rahatsız olmamalıdır. Kimse kısır siyasi çıkar popülizmi yapmamalıdır.

70'li yıllarda sağcı ve solcu gençler, 90'lı yıllarda Sivas’ta Sünnilerle Aleviler, faili meçhul kurbanı Kürtlerle şehit yakını Türkler, 28 Şubat’ta başörtüsü mağdurları ile onları hiç tanımadan mahkum eden ikna odası kurucuları konuşabilselerdi, nice ocaklar sönmez, nice ağıtlar yakılmaz, nice hayaller ve idealler karartılmazdı. Bugün siyasetin uç noktalarının birbirini anlama çabası değerlidir. Yeter ki herkes söylem ile eylem arasında tutarlı bir çizgi içinde siyaset geliştirebilsin. Bütün bu konularda Gelecek Partisi’nin ilkesi ve tutumu açıktır; millet mayamızı karacak, millet çadırımızın orta direğini güçlendirecek her açıklamayı her girişimi destekleyeceğiz."