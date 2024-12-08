Ahmet Davutoğlu'ndan 'Esad' açıklaması: Başarı başta Sayın Erdoğan olmak üzere hepimize ait

Yayınlanma: 08.12.2024 - 12:49

Güncelleme: 08.12.2024 - 12:50

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'de terör örgütü HTŞ öncülüğündeki cihatçılarınbaşkent Şam'ı ele geçirmesinin ardından konuştu.

TV100'de konuk olan Davutoğlu, "Esad bizi dinlememesinin bedelini ödüyor. Dinleseydi şu anda halkı ile barışık Şam’da belki de Orta Doğu’ya örnek bir demokrasi kurabilirdi. Bizi dinlemedi" iddiasında bulundu.

Geçmişte AKP hükümetlerinde Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı görevlerinde bulunan Davutoğlu, "Şu anda söylüyorum. Bir başarı varsa başta Sayın Erdoğan olmak üzere hepimize ait" diye konuştu.

"ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFLARI YAKILABİLİRDİ"

Davutoğlu, "Peki ya Türkiye Esad'ın yanında olsaydı? Ya şu an Esad'ın çöken heykeli ile beraber Türkiye'nin itibarı da yerle bir olsaydı? Ya Türkiye ortak olsaydı da, aynı anda Erdoğan ya da görevde olsaydım benim fotoğraflarımız yakılıyor olsaydı bu en büyük bedel olmaz mıydı?" ifadelerini kullandı.