Ahmet Davutoğlu, İYİ Partili vekile teşekkür etti: "Erzurum’un onurunu korudu"

09 Ekim 2022 Pazar, 00:07

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin, bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, İstanbul Maltepe Meydanı’nda düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri açılış törenine katılmasının engellendiğini açıklamıştı.

İstanbul’da düzenlenen etkinliğe katılan İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, yaptığı konuşmada, “Batsın particilik. Biz burada bugün bir başbakanı bile ağırlayamadık. Sayın Ahmet Davutoğlu Beyefendi başbakanlık yapmış, Türkiye siyasetinde önemli bir rol oynamış, bir kişiliktir. Erzurumluya misafire git demek yakışmaz. Kim olursa olsun… ‘Sen gelme kardeşim, sen gelirsen ben yokum’ demek Erzurumlu duruşu değildir” diyerek tepki gösterdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından İYİ Partili Naci Cinisli’ye teşekkür etti. Davutoğlu’nun teşekkür mesajı şöyle:

Geleneksel misafirperverliğimize ve devlet ahlakımıza uymayan nobran nezaketsizliğe karşı Erzurum’un onurunu koruyan Erzurum milletvekili değerli dostum Sayın Naci Cinisli ve Erzurumlu hemşerilerime canı gönülden teşekkür ediyorum.