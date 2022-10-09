Ahmet Davutoğlu, İYİ Partili vekile teşekkür etti: "Erzurum’un onurunu korudu"
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun İstanbul’da düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri etkinliğinin açılış törenine katılması engellendi. Ahmet Davutoğlu, etkinlikte konuşma yapan İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli’nin “Siyasi cehalet ve korkaklıkla Sayın Ahmet Davutoğlu’na takınılan gayri ahlaki tutumu kınıyor, kendilerinden hemşerilerim adına özür diliyorum” sözlerine teşekkür etti.
Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin, bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, İstanbul Maltepe Meydanı’nda düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri açılış törenine katılmasının engellendiğini açıklamıştı.
İstanbul’da düzenlenen etkinliğe katılan İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, yaptığı konuşmada, “Batsın particilik. Biz burada bugün bir başbakanı bile ağırlayamadık. Sayın Ahmet Davutoğlu Beyefendi başbakanlık yapmış, Türkiye siyasetinde önemli bir rol oynamış, bir kişiliktir. Erzurumluya misafire git demek yakışmaz. Kim olursa olsun… ‘Sen gelme kardeşim, sen gelirsen ben yokum’ demek Erzurumlu duruşu değildir” diyerek tepki gösterdi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından İYİ Partili Naci Cinisli’ye teşekkür etti. Davutoğlu’nun teşekkür mesajı şöyle:
- Geleneksel misafirperverliğimize ve devlet ahlakımıza uymayan nobran nezaketsizliğe karşı Erzurum’un onurunu koruyan Erzurum milletvekili değerli dostum Sayın Naci Cinisli ve Erzurumlu hemşerilerime canı gönülden teşekkür ediyorum.
Geleneksel misafirperverliğimize ve devlet ahlakımıza uymayan nobran nezaketsizliğe karşı Erzurum’un onurunu koruyan Erzurum milletvekili değerli dostum Sn. Naci Cinisli ve Erzurumlu hemşehrilerime canıgönülden teşekkür ediyorum. https://t.co/bF1ccAHKPC— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) October 8, 2022
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