Ahmet Davutoğlu kürsüde ağladı: 'Çocuklarımızı koruyamadık'

Yayınlanma: 13.11.2024 - 12:37

Güncelleme: 13.11.2024 - 12:46

Gelecek Partisi ve Saadet Partisi grubu toplantısında konuşan Davutoğlu, İzmir Selçuk'ta 5 kardeşin ölümüyle sonuçlanan yangın hakkında konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı.

Davutoğlu, "Çocuklarımızı koruyamadık. Alnı secdeye düşenlerin iktidarında bunları mı yaşayacaktık? Gazze'deki çocuklardan bahsederken, bu 5 canın hesabını nasıl vereceğiz biz? Kahroluyorum, utanıyorum" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin grup toplantısında Türkiye'nin ağladığı 5 kardeşi gündeme getirdi.

"ALNI SECDEYE DEĞENLERİN İKTİDARINDA YAŞANDI"

Konuyla ilgili kürsüde konuşurken gözyaşlarını tutamayan Davutoğlu, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in sözlerine tepki gösterdi.

Davutoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızı koruyamadık. Alnı secdeye düşenlerin iktidarında bunları mı yaşayacaktık? Emin olun eleştirmek için söylemiyorum. Aynaya bakarak söylüyorum. Kahroluyorum, utanıyorum. Durduramadığımız için utanıyorum. Engelleyemediğimiz için bu yolsuzlukları kahroluyorum. Demek ki biz dinletemedik, anlatamadık, çocuklarımızı koruyamadık. Ya bu nasıl bir şeydir ya? Gazze'deki çocuklardan bahsederken, bu 5 canın hesabını nasıl vereceğiz biz. Efendim paraymış mesele... Hanımefendi para ne demek? Siz hiç aç yatan çocukları gördünüz mü? Ne zaman varoşlara gittiniz? Bir gecekonduda 5 çocuğuyla yaşayan anneyle dertleştin de para mı kaldı geriye?"

ZENGİN :''BÜTÜN PROBLEMLER PARASAL MI?''

İzmir Selçuk'ta baraktan bozma bir evde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 minik hayatını kaybetmişti. AKP'li Zengin, "Bütün bu problemlerin olmasının sebebi, parasal sebepler mi! Değil, bunun altında başka sebepler var. Konuşalım, onları da arka tarafta size izah edeyim. Ailenin içerisinde olan başka problemler de var. Bu kadar acılı bir günde dönüp dolaşıp sadece paraya bağlamanızı anlamakta zorlanıyorum" diye konuşmuştu.