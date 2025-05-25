Ahmet Davutoğlu’ndan dikkat çeken çıkış: ‘Keşke AK Parti beni kaybetmeseydi’

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk TV’de soruları yanıtladı.

Davutoğlu, parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Ben eskiden beri de Gelecek Partisi'nin kuruluş bildirgesinde de var, Türkiye'nin kamil ve gerçek parlamenter sisteme dönmesi lazım. Her anayasa tartışmasını siyasi gündemin tartışması haline getirmemesi lazım. Anayasa tartışması bir sonraki seçimde iktidarın kim olacağı üzerine değil de gerçek parlamenter demokrasi sistem için olursa hayır demeyiz. Keşke AK Parti beni kaybetmeseydi, keşke AK Parti ilkelerine sadık kalsaydı. Keşke siyasi ahlak uyarılarımı dinleseydi şu anda yüzde 60'larda iktidarda olurdu. Ben AK Parti'yi 49,5'la bıraktım. Ben AK Parti kitlelerin içinden çıktım, o kitlelerin içinden kopmadım. Devlet menfaatı gerektirdiğinde herkesle konuşur ama ilkeleriden asla taviz vermem.”