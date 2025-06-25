Ahmet Davutoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya sert sözler: 'Yazıklar olsun' diyerek seslendi!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de Yeni Yol Grup Toplantısı'nda konuştu.

Davutoğlu konuşmasında İçişleri eski Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'yu hedef aldı. Davutoğlu, Süleyman Soylu için, "İçişleri Bakanlığı yapmadı, suç işleri bakanlığı yaptı" dedi.





"UMRE FOTOĞRAFLARI İLE KURTARAMAZSIN"

Uyuşturucu sorununa dikkat çeken Davutoğlu, Süleyman Soylu için şu ifadeleri kullandı:

"Bu İçişleri Bakanlığı yapmadı, suç işleri bakanlığı yaptı yazıklar olsun. Ne kadar suçlu varsa hepsiyle resmi var. Beyefendi torbacıları vuracakmış, torbacıların bacağını kesecekmiş, sen bırak torbacıların bacağını kesmeyi, baronlarla el sıkışmayı bırak bu mesele çözülür. Siyaset ayağı olmayan hiçbir uyuşturucu trafiği bir ülkede yaşayamaz. Bunların ahı sizi öldürür. Bunların ahı senin umrede başkalarına çektirip yayınladığın ihramlı resimlerle kurtaramazsın Soylu. Bu ailelerin ahı sizi dünyada da ahirette de asla bırakmayacak ve söyleyeyim."

Davutoğlu ayrıca, İran-İsrail arasındaki çatışmaya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya tepki göstererek, ''Pazar günü Türkiye Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamayı görünce ürperdim. O klasik soğuk savaş döneminde bile böyle bir açıklama yapılmamıştı. Endişe ve kaygı duyuyormuşuz. Hani biz Şili’yiz ya endişe duyarız İran’ın bombalanmasından ya da Yeni Zelanda’yız ya uzağız, endişe duyarız. Taraf olmayanın, zamanla taraf olarak ezilmesi söz konusu olur. Haklı ile haksız arasında, saldırgan ile savunan arasında ayrım yapmadığınız zaman diplomaside adınız, sözünüz dinlenmez'' dedi.