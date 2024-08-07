Ahmet Davutoğlu: Yahya Sinvar'ın İsrail hapishanesinden çıkışına vesile olan takası biz yaptık

Yayınlanma: 07.08.2024 - 23:01

Güncelleme: 07.08.2024 - 23:13

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı yaptığı döneme ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. Habertürk canlı yayınına konuk olan Davutoğlu, Ortadoğu'da artan gerilimi değerlendirdi.

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin İran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından yerine geçen Yahya Sinvar'ın 2011 yılında İsrail hapishanesinden çıkmasına sebep olan takasa ilişkin Davutoğlu, "Takası biz yaptık" ifadesini kullandı.

"DİPLOMASİYİ MEŞAL YÖNETECEK"

Davutoğlu Hamas'ın iç siyasetine ilişkin ise, "Diplomasiyi Halid Meşal yönetecek. Sinvar'ın Hamas lideri olması süreci değiştirmez" şeklinde konuştu.

Davutoğlu ayrıca Hamas bünyesinde yer alan isimlerin Filistinli olduğunu ve yabancı savaşçı olmadığını öne sürdü. Davutoğlu, "Hamas'ın yurt dışında hiçbir eylemi yoktur" dedi.