Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar kimdir?

Yayınlanma: 07.08.2024 - 10:53

Güncelleme: 07.08.2024 - 10:58

İsrail, 31 Temmuz'daki saldırıya karıştığını ne doğruladı ne de yalanladı. Ekim ayında İsrail'e karşı yapılan saldırının mimarı olarak görülen Yahya Sinvar, şimdi hareketi Gazze'deki bilinmeyen bir yerden yönetecek. Gazze merkezli Filistinli lider, İsrail'in bir numaralı kamu düşmanı olarak kabul ediliyor. Hamas, Sinvar'ı siyasi bürosunun başına getirerek İsrail hükümetine meydan okuma mesajı gönderiyor.

Sinvar'ın, Hamas'ın diğer operatörleriyle nasıl iletişim kuracağı, hareketin günlük siyasi operasyonlarını nasıl yürüteceği ve Gazze ateşkes müzakerelerini nasıl yöneteceği belirsizliğini koruyor. İsrailli yetkililer, Sinvar'ı öldürme isteklerini açıkça dile getirdiler.

YAHYA SİNVAR KİMDİR?

1962'de Han Yunus'ta doğan Sinvar, sık sık Hamas'ın en tavizsiz üst düzey yetkililerinden biri olarak tasvir edilir. 1980'lerin başında Gazze'deki İslam Üniversitesi'nde işgal karşıtı aktivizmdeki rolü nedeniyle İsrail tarafından defalarca tutuklandı.

Mezuniyetinden sonra, İsrail'e karşı silahlı direniş başlatmak için savaşçı bir ağ kurdu. Bu grup daha sonra Hamas'ın askeri kanadı olan Kassam Tugayları'na dönüştü.

1987'de Şeyh Ahmed Yasin tarafından kurulan Hamas'a liderlerinden biri olarak katıldı. Ertesi yıl, iki İsrail askeri ve dört şüpheli Filistinli casusun kaçırılması ve öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla İsrail tarafından tutuklandı ve dört kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 2011'de İsrailli asker Gilad Şalit'in serbest bırakılmasıyla sonuçlanan esir değişim anlaşması kapsamında serbest bırakıldı.

Serbest bırakıldıktan sonra hızla Hamas'ın saflarında yükseldi. 2012'de grubun siyasi bürosuna seçildi ve Kassam Tugayları ile koordinasyonu sağlamakla görevlendirildi. 2014'te İsrail'in Gazze'ye karşı düzenlediği yedi haftalık saldırı sırasında önemli bir siyasi ve askeri rol oynadı. 2015'te ABD, Sinvar'ı “özel olarak belirlenmiş küresel terörist” olarak ilan etti.

HAMAS’IN GAZZE LİDERİ

2017'de Sinvar, Heniyye'nin Hamas'ın siyasi bürosunun başkanlığına seçilmesinin ardından Hamas'ın Gazze'deki lideri oldu. Heniyye'nin aksine, Sinvar Ekim ayından bu yana sessizliğini korudu. Ancak, 2021'de Vice News'e verdiği röportajda, Filistinlilerin savaş istemediğini, ancak teslim olmayacaklarını belirtti.

Sinvar, 2018 ve 2019'da Gazze sınırında haftalık olarak düzenlenen ve İsrail'in sert müdahalesiyle karşılaşan Büyük Dönüş Yürüyüşü'nü kastederek, Filistinlilerin uzun süre barışçıl ve popüler direniş yöntemlerini denediklerini söyledi. Hamas'ın taktikleri hakkında sorulduğunda, Filistinlilerin ellerindeki imkanlarla savaştığını belirtti ve İsrail'in ileri ve hassas silahları olmasına rağmen Filistinli sivilleri toplu olarak öldürdüğünü iddia etti.