Ahmet Davutoğlu'ndan AKP'ye Devlet Bahçeli uyarısı

10 Kasım 2021 Çarşamba, 07:26

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada söylediği, "MHP, Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olsa da işlevi ve üstlendiği demokratik sorumluluğu muhalefettir" sözlerini değerlendirdi.

Sosyal medya hesaplarından bir video paylaşan Davutoğlu, "Sayın Bahçeli, grup konuşmasında sorumluluklarının muhalefet olduğunu ilan etti. Hani devekuşuna, 'Yük taşı' demişler, 'Ben kuşum' demiş. 'O zaman uç' demişler, 'Ben deveyim' demiş. Sayın Bahçeli öyle bir konumda görüyor ki kendisini, güç kullanmak gerektiğinde iktidar, sorumluluk almak gerektiğinde muhalefet oluveriyor" ifadelerini kullandı.

AKP'lileri "tekrar uyardığını" söyleyen Davutoğlu, "Sayın Bahçeli birinci aşamayı geçti. Cumhur İttifakı ile AK Parti iktidarı arasında bir fark ortaya koydu ve sorumluluklardan kaçtı" diye konuştu.

"İkinci aşamada bu fark daha derinleşecek" diyen Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

- AK Parti’nin iktidarının bütün hatalarıyla AK Parti yöneticilerini baş başa bırakacak, ‘Ben yokum bu işte’ diyecek.

- Üçüncü aşama, seçime yaklaşırken gerçekleşecek ve AK Parti ile nihai bir pazarlık kozu için bütün bunları kullanacak. İstediğini elde edemezse de ülkeyi seçime götürecek.

- AK Parti yöneticilerini uyarıyorum ve Sayın Bahçeli’ye de bir karar vermesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyorum. Devekuşu misali gibi davranmasın. İktidar ise sorumluluk alsın.

- Muhalefet ise bu iktidarın hatalarını daha çok paylaşmadan muhalefet konumuna geçsin. Önümüzdeki günler, haftalar, aylar Türk siyasetinde çok yeni gelişmelere gebe görünüyor.