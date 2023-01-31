Ahmet Davutoğlu'ndan bir Sinan Ateş tepkisi daha
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben; “Bırak dünyayı sen önce Ankara sokaklarının lideri ol” dedi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti ile ilgili açıklamalarının yer aldığı videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.
Davutoğlu, “Sayın Erdoğan, niye susuyorsun? Ankara’da başkentin göbeğinde bit yiğit genç kayboldu. Niye hesap sormuyorsun? Hani dünya lideriydin? Sen Ankara’nın bile lideri değilsin. Ankara’nın sokaklarının lideri ol Erdoğan” dedi.
Bırak dünyayı sen önce Ankara sokaklarının lideri ol. pic.twitter.com/BFEldvruUO— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) January 31, 2023
Davutoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Sinan Ateş cinayeti üzerinden eleştirdiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Davutoğlu, Erdoğan’a hitaben videoya “Bırak dünyayı sen önce Ankara sokaklarının lideri ol” notunu düştü.
Davutoğlu, videoda şunları söyledi:
“SEN ANKARA’NIN LİDERİ BİLE DEĞİLSİN. ANKARA’NIN SOKAKLARININ LİDERİ OL ERDOĞAN”
- Sen Türk siyasetinin en büyük müfterisi olarak tarihe geçeceksin. Kimmiş bu büyükelçi? Çıkar söylersin adamsan. Peki sayın Bahçeli’nin bugünlerde örtmek istediği dosya hangi dosya? Hepiniz biliyorsunuz, Sinan Ateş dosyası. Bu büyükelçilik hikayesi falan ondan. Sinan Ateş dosyasını sana kapattırmayacağız. Sayın Erdoğan, niye susuyorsun? Ankara’da başkentin göbeğinde bit yiğit genç kayboldu. Niye hesap sormuyorsun? Hani dünya lideriydin? Sen Ankara’nın bile lideri değilsin. Ankara’nın sokaklarının lideri ol Erdoğan.
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