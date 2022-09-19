Ahmet Davutoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: 'Yılbaşından önce aday ismi zikredilmez'

19 Eylül 2022 Pazartesi, 23:31

Katıldığı canlı yayında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, cumhurbaşkanı adayı hakkında "6'lı Masa'dan birisi olacaksa, dışarıdan da olacaksa siyasi kimliğinden arınarak geçiş sürecini yönetmesidir" dedi.

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına konuk olan Davuoğlu'nun öne çıkan ifadeleri şöyle:

"DEMİREL İLE ECEVİT KONUŞSAYDI BELKİ İHTİLAL OLMAZDI"

"6'lı Masa'nın en önemli yönü ta modernleşme döneminden bu yana üretilen bütün siyasi akımların itibar gören temsilcileri orada. Birbirleriyle oturup o masada tartışıyorlar. Jöntürkler, Hürriyet İtilaf Partisi, İttihat Terakki, Hürriyet Partisi'nde savunulan fikirler o masada.

İktidar bu büyük kazanımların sağlam temelleri üzerinde kurulmamasını istemediği için acele ile çatışma çıkarmayı çalışıyor. Bir an önce Cumhurbaşkanı adayınızı açıklayın diyor. Bizim amacımız temelin sağlam atılması. Kişisel tartışma değil hiçbir lider.

Daha bu 6'lı Masa oluşalı 8-9 ay oldu. Genel başkanlar kendi tabanlarına 'gerilime, paniğe gerek yok' mesajını verdi. Biz 6'lı Masa ile toplumsal gerilimi indirdik, bir araya gelebileceğimizi gösterdik. 12 Eylül öncesinde rahmetli Demirel ile rahmetli Ecevit konuşsaydı belki ihtilal olmazdı. Bizim birinci görevimiz toplumsal gerilimi indirmek. İktidar seçime giderken her türlü yolu, yöntemi Makyavelist tavırla kullanacak, biz ilkesel tavır sergileyeceğiz."

"SEÇİM TARİHİ AÇIKLANANA KADAR TARTIŞMAYALIM DEDİK"

"12 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunu seçim tarihi açıklanana kadar aramızda tartışmayalım dedik" ifadelerini kullanan Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı meselesi veya bir başka kimsenin adaylığı masaya gelmedi. Bir fiili iklim oluşturma çabasını doğru bulmam. Böyle hassas konu varken, sürekli fiili iklim, atmosfer oluşturulurken. Biz bir kişi için, bir parti için bir araya gelmedik. Bir kişi için dağılmayız. Genel başkanların girmediği alana, genel başkan yardımcılarının girmemesi lazım. Bu benim partim için de böyle. Üzerimizde ağır sorumluluk var. Hepimiz olgunluk içinde davranmamız lazım.

12 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunu seçim tarihi açıklanana kadar aramızda tartışmayalım dedik. Şu anda öyle bir tartışmayı yapmanın birçok açıdan mahsuru da var. 6'lı Masa'nın önce konuşacağı mesele bu yönetim nasıl olacağı? 6'lı Masa'yı keşke canlı yayınlasaydık diye birbirimize söylüyoruz. Şahsi nezaketimiz devlet yönetimi ile ilgili hususlardaki kararlarımızı etkilemez. Bizim kanaatimiz şu ki, bu mekanizma tespit edilirse; yani Cumhurbaşkanlığı kararname uygulamasını devam mı ettireceğiz? Asla! Anayasal düzenlemenin çok zor olacağı kanaatinde değilim. Meclis'te çoğunluğu elde edersek, bir Anayasa değişikliği ile bunu yaparız. Kendi kitlelerimize dönüp, 'Cumhurbaşkanı şu partiden ama biz sürecin içindeyiz' diyebiliriz. '28 Şubat'taki kazanımlar asla kaybedilmeyecek, bizim onayımız olmadan bir karar alınmayacak' teminatını veririz."

"O KADROLARIN HEPSİNİN KARNESİ ELİMİZDE"

Yapılan yolsuzlukları bildiğini söyleyen Davutoğlu, bürokratlara seslenerek şöyle konuştu:

"Pazar seçim oldu, Pazartesi o koltukta ben otursam hangi kadroların ne kadar liyakatlı olduğu, hangi kadroların yolsuzluğa bulaştığı, hangi bürokratların da hesap vermesi gerektiği çetelesi elimizdedir. Kimse bu konuda sıfırdan bir şeye başlıyoruz kanaatine sahip olmasın. O resim elimizde. Buradan bürokratlara sesleniyorum; işini yapanları da biliyoruz, yolsuzluklara bulananları da. Veya korkusundan yanlış iş yapmayıp hem de olumlu iş yapmayanları da biliyoruz. Vazifeyi ihmal dışında yasanın dışına çıkmış olanlar kesinlikle cezalandırılacak. Liyakatli olanlar, talimatlara rağmen doğru iş yapanlar yerinde kalacak. Bizim şu anda en fazla özen göstermemiz olan şey, insan kaynağımız. Kimseyi kaybetmeyeceğiz, herkesi koruyacağız. Devlette süreklilik sağlanır, kaosa yol açılmaz. Doğru olan işler yapılır. Gücü kullanırken ortak aklı harekete geçiririz, herkesin fikrini alırız. O kadroların hepsinin karnesi elimizde."

"YILBAŞINDAN ÖNCE ADAY İSMİ ZİKREDİLMEZ"

Cumhurbaşkanı adayının yılbaşından önce açıklanmayacağını belirten Davutoğlu, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Muhalefeti bekleyen en büyük tehlike kolay zafer psikolojisidir. Bütün reformları yapan rahmetli Özal büyük yenilgi almıştı. Seçim gecesine kadar neticesi belli olmayan süreçtir. Her tedbiri alacaksınız.

Bütün siyasi liderler alandalar. Halkın görmek istediği kesin, kararlı, ortak bir deklerasyon ise bu yapıldı, daha güçlüsü de yapılacak. Yılbaşından önce aday ismi zikredilmez ama altyapısı kurulur.

Burada en önemli şey 'ben' değil 'biz' dememiz. O masadan aday çıkması halinde partisiyle olan ilişkisini kesmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir sonraki seçim için hırslı olmayan birinin olması geçiş sürecini kolaylaştıracaktır. Bu benim kanaatim, partimizin kanaati.

6'lı Masa'da konuşulmuş değil. 6'lı Masa'dan birisi olacaksa, dışarıdan da olacaksa siyasi kimliğinden arınarak geçiş sürecini yönetmesidir. Farklı kesimlerden oy verecek olan kitleler 'Bu bir süre sonra kendisi için çalışır' kanaatine varabilirler. 'Ben geçiş sürecini yöneteceğim, siyasi ikbal için bunu yapmayacağım' demesi kolaylaştırır."