Ahmet Davutoğlu'ndan canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin açıklama

07 Eylül 2022 Çarşamba, 07:44

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV canlı yayınında Suat Toktaş'ın soruları yanıtladı.

''Kılıçdaroğlu'nun adaylığı altılı masaya geldi mi?'' sorusuna yanıt veren Davutoğlu, ''Sayın Kılıçdardoğlu bu konuyu soru geldiğinde başı şeyleri kanaatlerini paylaşıyor. Ve her defasında da buna altılı masada karar vereceğiz de diyor. Şu ana kadar altılı masaya böyle bir talep de gelmedi, böyle bir tartışma da olmadı. Net olarak söylüyorum. Hiç tartışılmadı'' ifadelerini kullandı.

''GEÇİŞ SÜRECİ KONUŞMA KARARI ALDIK''

Davutoğlu şöyle konuştu:

''Şu ana kadar üzerinde mutabık kaldığımız husus seçim tarihi netleşene kadar süreç başlayana kadar aday konusunu konuşmamak. Bunları geçtik yok. 2 Ekim'deki toplantıda da bunların hemen gündeme geleceği kanaatinde değilim. Tabii ki konuşulacak, istişare edilecek. Her parti içinde istişareler yapılacak. Partiler arası istişareler yapılacak ama hemen konuşulmayacak. Geçiş sürecini konuşma kararı aldık.''