Ahmet Davutoğlu’ndan Erdoğan’a: Gelin, yüzleşelim

29 Temmuz 2022 Cuma, 23:15

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Temmuz’da TRT ekranlarında kendisi ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan hakkında sarf ettiği “Onlar o makamlara kendi layık oldukları için gelmediler. O makamlara getirildiler” sözlerine sosyal medyadan tepki gösterdi.

Davutoğlu, “Sn. Erdoğan gelin, yüzleşelim! Siz prompter kullanın, ben yüreğimle konuşacağım” notu ile 26 Temmuz'da TV5’te ‘Kulis Ankara’ programındaki konuşmasının bir kısmını paylaştı.

Davutoğlu, videoda şunları söyledi:

“ERDOĞAN’DA HESAP VERMEYE HAZIR OLACAK”

Sayın Cumhurbaşkanının en büyük zaafı kibri, mutlak kudretti kendinde görmesi. Sahih bir Müslümanda olmaması gereken özellikler. Fatih, kadı önünde ayakta hesap verdi değil mi? O zaman Tayyip Erdoğan’da hesap vermeye hazır olacak. İhanet kavramını doğrudan şahsıma yönelik söylediği anda Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı yapmış biri olarak hukuki dava açmayı da düşünüyorum. Varsa elinde bir delil çıkarsın beni Divan-ı Harp’te yargılasın. Müslüman emin olan kişidir. Siz adalete ihanet ettiniz Sayın Erdoğan. Bakın çok ağır ve acı bir şey söyleyeceğim size, sizden emin değiller en yakınınızdakiler emin değil. Temiz siyaset, beytülmal…

“BEN GELDİĞİM HİÇBİR YERE EMEKSİZ GELMEDİM”

Hz. Ömer hesap vermeye hazırdı kılıcını çektiler. biz kılıç çekmedik sadece, ‘Sayın Cumhurbaşkanı işler yanlış gidiyor Sayın Cumhurbaşkanım’ dedik. Hain ilan edildim. Hz. Ömer o kılıç çeken ashaba hain mi dedi? Sizin gibi düşünmeyen herkes hain mi? Tayyip Erdoğan’ın zihnindeki sadakat; körü körüne kendisine, şahsına sadakat… Asla benim sadakatim hesap vereceğim Allah’a, hukukuna hesap vereceğim millete ve inandığım değerleredir. Ben geldiğim hiçbir yere emeksiz gelmedim. Tırnaklarımla geldim. Uykusuz gecelerle geldim, çileli yolculuklarla geldim. Bedel ödeyerek geldim. Ne bir beyzadenin oğluyum ne de arkamda sermaye var. Toros Dağlarında bir babanın gurbet acılarıyla büyüdüm. 4 yaşımda kaybettiğim anama borçluyum ben helal sütü, daha sonra da beni büyüten anama borçluyum helal lokmayı. Başka kimseye diyet borcum yok.

“SAYIN ERDOĞAN’A ÇAĞRIMDIR: YÜZLEŞELİM”