Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'a 'yolsuzluk' yanıtı: Bir araştırma-soruşturma komisyonu kuralım

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 23:37

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 23:40

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisi hakkında sözlerine yanıt vereceğini duyurmuş, “Bekle Erdoğan, bekle! Hakettiğin cevabı bu akşam alacaksın” ifadelerini kullanmıştı.

Davutoğlu, beklenen açıklamayı Twitter hesabından yaptı. Davutoğlu, videolu paylaşımında Erdoğan’ın sosyal medya hesabını etiketleyerek “Dinle Erdoğan” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu Erdoğan'a yanıt verdiği videoda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Erdoğan bugün yaptığın AK Parti grup konuşmasında prompter dışına çıkarak yine bilinç altını dışarı vurdun. Şehir Üniversitesi bağlamındaki yaptığın bütün ithamları yarın saat 15.00'te arkadaşlarımla birlikte cevaplandıracağım.

Şahsen bana yönelik kullandığın yolsuzluk ifadesi için seni ciddi bir yüzleşmeye davet ediyorum. Küçük bir yüzükle başlattığı yolculuğu büyük servetlerle sürdüren kendi bakanlığına dezenfektan satan bakanı teşekkürle uğurlayan , devlet adına verdiği hediyelerin hiçbirini beyan etmeyen kamu parasıyla yapılan yatırımlara yollara sokaklara barajlara stadyumlara üniversitelere adını yazdıran, bırakın birinci akrabaları yakın çevresindeki herkesi siyaseten iktidar olduğunda zengin eden sen uluslararası mahkemelerde mal varlıklarını dosyası diğer ekonomik suçlarla ilgili ismi geçen sen hayatı boyu emeği dışında hiçbir şey yememiş olan ikinci maaşı kabul etmemiş olan başbakanlıkta hanesine giren her lokmanın bedelini makbuzla ödemiş olan devlet adına aldığı her küçük hediyeyi dahi beyan etmiş olan ulusal ve uluslararası büyün çevrelerde temiz siyasetin sözcüsü olarak bilinen beni yolsuzlukla itham ettin öyle mi?

8 Aralık 2019'da yaptığım çağrıyı tekrar yapıyorum: Benden başlamak üzere bütün yaşayan başbakanlar cumhurbaşkanları ve bakanlarla ilgili ve birinci dereceden yakınlarıyla ilgili bir araştırma soruşturma komisyonu kurun. Kimin izah edemediği mal varlığı varsa bunu hazinede fonda tutalım şehitlere yetimlere engellilere mazlumlara harcayalım.

"SEROK AHMET" YANITI

Ben 'Serok Ahmet' diyene de 'Yörük Ahmet' diyene de minnet duyar hepsinin selamını alır bununla gurur duyarım. Seni de Diyarbakırlı gençlere havale ediyorum, onlar sana gereken dersi önümüzdeki seçimde verirler."

ERDOĞAN, DAVUTOĞLU'NU USULSÜZLÜKLE SUÇLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetmişti:

"Bizden üniversite (Şehir Üniversitesi’ni kastediyor) istediler. Bunların vakfına üniversite tahsisi yaptık. Biz bu tahsisi yaptık. Kendisi ne zaman başbakanlık koltuğuna oturdu, o tahsis yapılan yeri bila bedel vakfına mülk edindi. Türkiye’de bunun başka örneği yok. Bila bedel mülk edinme hakkı bizim vakıf yasalarına göre yok ama bunlar yaptı. Bunu milletimize anlat bakalım. Nasıl izah edeceksiniz!

Devlet bey (MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kastediyor) güzel kullanıyor, ‘Serok Ahmet’ diyor. Bu tür işler yapıyor. Ne yaptın? Kurduğumuz üniversiteyle başarı grafiğiniz ne? Yok. Biz de bunların yolsuzlukları sebebiyle üniversiteyi aldık, devletimize mal ettik. Şehir Üniversitesi, Marmara Üniversitesi’nin mülkü olarak hizmete devam ediyor, verdiğimiz imkanlar da çok daha ileri."