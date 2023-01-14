Davutoğlu Erdoğan ve Bahçeli'ye yüklendi

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 18:30

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 18:33

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'le ilgili, MHP lideri Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

Twitter hesabında açıklamalarda bulunan Davutoğlu şunları söyledi:

"Sinan Ateş'in Ankara'nın göbeğinde hain bir suikast sonucu öldürülmesinin üzerinden 15 gün yani 360 saat geçti. Bahçeli, Erdoğan ve Soylu hala sessiz. Neyi bekliyorsunuz?"

NE OLMUŞTU?

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık'ta, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralandı.

Cinayetle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında cinayetin azmettirici olduğu iddia edilen Doğukan Çep'in de bulunduğu 13 kişi tutuklandı.

2'Sİ ÖZEL HAREKAT POLİSİ, 1'i MHP İL YÖNETİCİSİ

Tutuklulardan 2'sinin özel harekat polisi olduğu, 1'inin ise MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk olduğu öğrenilmişti.