Ahmet Davutoğlu'ndan TikTok mesaisi: 'Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?'
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TikTok paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak popüler "Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?" akımına katılan Davutoğlu, ilginç bir yanıt verdi.
Davutoğlu, hareket halindeki arabasının yanına gelen bir kişinin sorduğu "Ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna, "Ben doların 2,79 TL olduğu dönemin Başbakanıyım" şeklinde cevap verdi.
Bu yanıt, videoyu çeken kişinin "Saygılar hocam" demesiyle son buldu. Bu paylaşım, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
YÜZDE 0.07 OY ALMIŞTI
Ahmet Davutoğlu, 2019 yılında AKP'den ayrılarak Gelecek Partisi'ni kurmuştu.
Partisi, 2023 Genel Seçimleri'ne CHP listelerinden girerek 10 milletvekili kazanmayı başardı. Ancak, Gelecek Partisi'nin kendi logosu ile katıldığı 31 Mart yerel seçimlerinde, ülke genelinde aldığı oy sayısı 34 bin 212'de kalmış ve yüzde 0.07'lik bir oy oranına sahip olmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 'SMA' eylemi
- Türkiye'nin ünlü fabrikası üretimi durdurdu
- Erdoğan'dan 'suç ortağı' ve 'ittifak' açıklaması
- MHP'li üst düzey isimden 'Sinan Ateş' iddiası
- 'İstifası istenen' AKP'li isimden savunma
- AKP'den 'CHP ile ittifak' açıklaması
- ‘Servet Vergisi’ şart
- CHP ve İYİ Parti arasında sinirler gerildi
- Yazar Eylem Tok ile oğlu tutuklandı!
- 'Vergiden kaçınmak' ve Dilan Polat davası