Ahmet Davutoğlu'ndan TikTok mesaisi: 'Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?'

Yayınlanma: 15.06.2024 - 19:17

Güncelleme: 15.06.2024 - 19:21

Davutoğlu, hareket halindeki arabasının yanına gelen bir kişinin sorduğu "Ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna, "Ben doların 2,79 TL olduğu dönemin Başbakanıyım" şeklinde cevap verdi.

Bu yanıt, videoyu çeken kişinin "Saygılar hocam" demesiyle son buldu. Bu paylaşım, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

YÜZDE 0.07 OY ALMIŞTI

Ahmet Davutoğlu, 2019 yılında AKP'den ayrılarak Gelecek Partisi'ni kurmuştu.

Partisi, 2023 Genel Seçimleri'ne CHP listelerinden girerek 10 milletvekili kazanmayı başardı. Ancak, Gelecek Partisi'nin kendi logosu ile katıldığı 31 Mart yerel seçimlerinde, ülke genelinde aldığı oy sayısı 34 bin 212'de kalmış ve yüzde 0.07'lik bir oy oranına sahip olmuştu.