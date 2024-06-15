Ahmet Davutoğlu'ndan TikTok mesaisi: 'Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TikTok paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak popüler "Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?" akımına katılan Davutoğlu, ilginç bir yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.06.2024 - 19:17
Ahmet Davutoğlu'ndan TikTok mesaisi: 'Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?'
Abone Ol google-news

Davutoğlu, hareket halindeki arabasının yanına gelen bir kişinin sorduğu "Ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna, "Ben doların 2,79 TL olduğu dönemin Başbakanıyım" şeklinde cevap verdi.

Bu yanıt, videoyu çeken kişinin "Saygılar hocam" demesiyle son buldu. Bu paylaşım, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

YÜZDE 0.07 OY ALMIŞTI

Ahmet Davutoğlu, 2019 yılında AKP'den ayrılarak Gelecek Partisi'ni kurmuştu.

Partisi, 2023 Genel Seçimleri'ne CHP listelerinden girerek 10 milletvekili kazanmayı başardı. Ancak, Gelecek Partisi'nin kendi logosu ile katıldığı 31 Mart yerel seçimlerinde, ülke genelinde aldığı oy sayısı 34 bin 212'de kalmış ve yüzde 0.07'lik bir oy oranına sahip olmuştu.


ahmet davutoğlu haberleri yerel seçim haberleri yerel seçimler haberleri

İlgili Haberler

Ayşe Ateş, Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti

Ayşe Ateş, Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti
Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'a destek, CHP'ye tepki: 'Altılı masanın oluşturduğu yumuşama olmasa yüzde 37’ye çıkabilecek miydiniz?'

Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'a destek, CHP'ye tepki: 'Altılı masanın oluşturduğu yumuşama olmasa yüzde 37’ye çıkabilecek miydiniz?'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler