Ahmet Hakan Coşkun'dan 'Abdullah Öcalan' tepkisi: 'Bebek katili' diyenler süreci baltalıyor

Yayınlanma: 30.12.2024 - 13:09

Güncelleme: 30.12.2024 - 13:09

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili yaptığı "örgütü lağvet, TBMM’de DEM Parti grubunda" çağrısıyla başlayan süreçle ilgili Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun'dan bir "yorum" geldi.

Coşkun, gazetedeki köşesinde "'Bebek katili' diyerek süreci baltalayanlara üç itiraz" başlığıyla konuyla ilgili "görüş"lerini dile getirdi.

Coşkun yazısında "“Abdullah Öcalan bebek katilidir. Onunla temas kurulmaz” cümlesini kurmak çok kolaydır. Hiçbir riski yoktur. Alkış getirir. Ama bu cümlede ne bir sorumluluk vardır ne de umut" ifadelerini kullandı.

Coşkun'un yazısında ilgili bölüm şöyle:

"- İTİRAZ BİR: Silahlı terör örgütü PKK’yı kuran irade, bu örgütü tarihin tozlu sayfalarına gömecekse... Neden denenmesin? Yeni şehitler vermeden gerçekleşecek olan bir çözüme neden karşı çıkılsın? İktidarıyla muhalefetiyle tüm ülkenin bu sürece omuz vermesinin kime ne zararı olur ki?

- İTİRAZ İKİ: Tamam, bu yöntem daha önce denendi. Tamam, başarı elde edilemedi. Denenmiş yöntemlerden dersler çıkararak yeni bir deneme daha yapılamaz mı? Her denemenin başarısızlıkla sonuçlanacağına dair bir kural mı var? Yeni konjonktür, yeni denemeye şans veriyor olamaz mı?

- İTİRAZ ÜÇ: “Abdullah Öcalan bebek katilidir. Onunla temas kurulmaz” cümlesini kurmak çok kolaydır. Hiçbir riski yoktur. Alkış getirir. Ama bu cümlede ne bir sorumluluk vardır ne de umut. Asıl zor olan gelecek tepkileri göğüsleyerek sorumluluk almaktır. Umut buradadır. Gerçek milliyetçilik buradadır."