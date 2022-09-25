Ahmet Hamdi Çamlı'dan Batılı ülkelere: 'Makine, mühendislik; Siz bu işlerden anlamazsınız'

25 Eylül 2022 Pazar, 17:32

AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Kocaeli’ndeki Rizeli hemşerileriyle bir araya geldi. Çamlı’nın hedefinde bu sefer Batılı ülkeler vardı.

“BMW yapmış, Mercedes yapmış; benden aldığı ilimle bilimle yaptı. İslam medeniyetinden aldığınız ilimle yaptınız. Makine, mühendislik; siz bu işlerden anlamazsınız. Bunların kökü bizde. Bizden aldınız ve yaptınız, şimdi bunlarla bize efelik yapıyorsunuz” diyen Çamlı, “Bu toprakların yetiştirdiği haini hiçbir toprak yetiştiremez… Bu topraklarda ne ekersen en iyisi çıkar. Delikanlının da adamın da en iyisi çıkar, hainin de en iyisi çıkar, hıyarın da domatesin de patlıcanın da en iyisi çıkar” ifadelerini kullandı.

Çamlı'nın sözleri özetle şöyle:

MERKEL’E GİDİP YALVARIYORDUK, KUR YAPIYORDU BİZE: "Çok acayip şeyler oluyor. 3-5 tane aile, 3-5 sapkın, Allahsız, dünyayı eline almış çeviriyor. Bir adam çocuk öldürmeyi kendisine vazife edinmiş olabilir mi? Hırsızlık, arsızlık yapmayı kendine huy edinebilir mi? Bizim yaşadığımız dünyada bu tip sapkın insanlar, parayı ve silahı elinde tutuyor. İnsanların büyük bir kısmı uykuda. Ülkemizde uykudan uyananları yüzde 50’nin üzerine çıkardık. Dirilmiş bir vaziyette. Biz de 100 yıldır uyuyorduk.

Al işte, kapımızda bir tane arabamız yok. Görüyor musun Alman arabası. Benim arabam da Alman arabası. Buraya gelen arkadaşların arabaları da Alman, Fransız, İtalyan. Bir tane araba yok kapımızda ya. Şu konuşmalarımızı çeken videolar bile bizim değil. Bu elimdeki mikrofon bile benim değil. Haremimle konuştuğum bu telefon bile benim değil.

Daha düne kadar Merkel’e gidip yalvarıyorduk, ‘bize bir iki tüfek ver de şu teröristlerle boğuşalım’ diye. O da kur yapıyordu bize, parasıyla aldığınız halde diyordu ki ‘Veririm sana tüfeği ama şuna at, buna atma’. Öyle değil mi?

HDP'YE OY VERENLERİN İÇİNDE HAİNLER VAR: HDP’ye oy verenlerin büyük bir bölümü, ülke daha kötü olsun diye vermiyor. Var içinde hainler, olmaz mı? Bu toprakların yetiştirdiği haini hiçbir toprak yetiştiremez… Bu topraklarda ne ekersen en iyisi çıkar. Delikanlının da adamın da en iyisi çıkar, hainin de en iyisi çıkar, hıyarın da domatesin de patlıcanın da en iyisi çıkar. İçimizde her türlü şeyler olabilir ama büyük bir çoğunluğunun benim söylemeye çalıştıklarım ile ters düştüğünü sanmıyorum… Artık ocusu bucusu yok. Herkes milli takım. Öyle bir sürece girdik.

MAKİNE, MÜHENDİSLİK; SİZ BU İŞLERDEN ANLAMAZSINIZ: Polis de amir de memur da öğretmen de imam da hoca da kim varsa herkes bu milli mücadele muhakkak bir yer almalı. Bir daha geri dönüş yok. Dünyanın geri dönüşü yok. Dünyayı idare edenler sapkın… Dünyayı öldürüyor adam. Paramızı alıyor, toprağımızı alıyor, namusumuzu alıyor, dinimizi alıyor, her şeyimizi alıyor. BMW yapmış, Mercedes yapmış; benden aldığı ilimle bilimle yaptı. Bunu söylediğimde benimle dalga geçiyorlar… İslam medeniyetinden aldığınız ilimle yaptınız. Makine, mühendislik; siz bu işlerden anlamazsınız. Bunların kökü bizde. Bizden aldınız ve yaptınız, şimdi bunlarla bize efelik yapıyorsunuz. Bunu da zulüm aracı olarak kullanıyorsunuz… Onun için küresel intifada içerisinde olmak hepimizin üzerine bir borçtur. Bir vatan, millet meselesidir.”