Son seçim anketini canlı yayında açıkladı: 'Kışın AKP ve MHP'nin oyları düşebilir'

20 Eylül 2022 Salı, 16:41

Aksoy Araştırma'nın sahibi Ertan Aksoy, TELE 1 ekranlarında 12 ilde, 1067 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anket sonuçlarını paylaştı.

Ankette katılımcılara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz" sorusu yöneltildi.

AKP 29.7

CHP 29.1

İYİ PARTİ 14.1

HDP 10.1

MHP 7.6

DEVA PARTİSİ 2.1

SAADET PARTİSİ 1.1

GELECEK PARTİSİ 1.0

DİĞER PARTİLER 5.1

"PSİKOLOJİK SINIRIN ALTINDA"

Sonuçlar hakkında açıklamalarda bulunan Aksoy, AKP ve CHP'nin oy oranlarında başa baş gittiklerini ifade etti. Aksoy, "Birkaç aydır AKP yüzde 30 psikolojik sınırın altında ama bu uzaklaşma anlamına gelmiyor. Yüzde 29’un küsuratlarını elde ediyoruz. CHP de tüm ölçümlerde 29’un üzerine geliyor. Orada da küsuratlar söz konusu. Ama her defasında istisnasız AKP’yi az farkla CHP’nin önünde buluyoruz. Bu önünde olma hali, rakamlar yer değiştirse bile CHP için aynı şeyi söylemek zorundayız. Başa baş noktasında olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

"MHP’DE VE AKP’DE GERİLEME OLMA OLASILIĞI YÜKSEK"

Aksoy şöyle devam etti:

"İYİ Parti sıklıkla 13 küsurlarda buluyoruz. Bu hafta itibarıyla 14.1 geldi. Bugüne kadar İYİ Parti için bulduğumuz en yüksek oy oranı diyebilirim. Bugüne kadar 14’ü görmüştük ama 14.1’i ilk kez gördük. Dolayısıyla İYİ Parti 12.5 ila 14 arasındaki seyrini koruyor"

Kışın AKP ve MHP'nin oylarının düşebileceğini ifade eden Aksoy, "HDP genelde 9 ila 10-10.5 arasında bulduğumuz bir parti. Bu ölçümde 10.1 olarak karşımıza çıktı. MHP 7.6, muhtemeldir ki kış ayında hem MHP’de hem de AKP’de gerileme olma olasılığı yüksek. Çünkü şu an ülkenin en önemli sorunu yoksullaşma" dedi.