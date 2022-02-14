Çamlı'dan sonra bir AKP'li vekil Özdemir daha: 'Elektrik pahalıysa bunun sebebi muhalefet'
AKP Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın "Bugün doğalgaz, elektrik zamlarının tamamı CHP zihniyetinin ürünüdür" sözlerine destek verdi. Özdemir, elektrik zamlarının arkasında muhalefetin olduğunu öne sürdü.
AKP Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, elektrik zamlarından muhalefeti sorumlu tuttu.
Pozitif Bakış kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özdemir, AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın "Bugün doğalgaz, elektrik zamlarının tamamı CHP zihniyetinin ürünüdür" sözlerine destek verdi.
Elektrik zamları üzerine yurttaşların tepkilerini "olumlu" bulduğunu söyleyen Özdemir, “Tepki koyanların tepki göstermesinin sebebi çözümü bizde görmesi. 79 yıl başkaları hükümet etmiş şimdi siz 19 yıldır hükümet ediyorsunuz. Bütün sorunları sizin çözmenizi bekliyorlar” dedi.
Özdemir, şu ifadeleri kullandı:
“Vatandaşın tepkisini değerli buluyoruz. Siyaset yapıyorsanız vatandaşa küsemezsiniz. Vatandaş size yanlış yapabilir, bazen kastını aşan ifadeler kullanabilir ama siz büyüklüğün şanından diyerek affedeceksiniz. Bugün 120 bin Konyalının oyunu alarak oraya gitmişim. Biz vatandaş sıkıntı çekerken ‘bana ne' diyecek konumda değiliz. Bunu diyenin de milletvekilliğinde ne olacağı belli olmaz. Ben vatandaşın tepkisini olumlu görüyorum. Vatandaşın tepkisini bir psikolojik tahlil yapacak olursak şu anlama geliyor; ‘Biz sizden bu konuda çözüm bekliyoruz. Tepkimizi de ortaya koyuyoruz.' Tepki koyanların tepki göstermesinin sebebi çözümü bizde görmesi. 79 yıl başkaları hükümet etmiş şimdi siz 19 yıldır hükümet ediyorsunuz. Bütün sorunları sizin çözmenizi bekliyorlar.”
“Geçen bir arkadaşımızı tiye aldılar. Belki kendisini tam ifade edemedi. Çünkü onlar tiye alınacak şeyler değildi. Eğer bugün elektrik pahalıysa bunun sebebi muhalefettir, geçmiş zamanlardaki ihmaller ve yanlış politikalardır' diye bir demeç verdi. Mesele de böyledir. Nükleer santral yapacağız, yapamazsın. Hidroelektrik santral yapacağız, yapamazsın. Mahkemeye başvuru, anayasa mahkemesine gider, durdurur. Eğer Yusufeli Barajı'na engel olunmasıydı çoktan elektrik sağlamaya başlamıştı, bugün biz biraz daha rahat olacaktır. Nükleer Santral bugün Türkiye'nin yüzde 10 elektrik ihtiyacını karşılayacak bugün hala karşı çıkıyorlar. Mecliste kaç defa şahit oldum, ‘portakal, limon bahçeleri gidiyor' diyorlar. Nereye kurulacak? Her şeye karşı çıkıyorlar.”
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