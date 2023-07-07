Ahmet Kamil Erozan'dan ilginç çıkış: Meral Akşener'e gönderme mi yaptı?

Yayınlanma: 07.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 07.07.2023 - 03:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yakın çalışma arkadaşlarından önceki dönemin Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaptı. Erozan’ın, “basketbol” terimleri kullanarak yaptığı paylaşım tartışma yarattı.

56 yaşıma kadar aktif şekilde, yurt içinde ve yurt dışındaki amatör liglerde basketbol oynadım… Coach’un oyunu yönetirken oyuncu değiştirme gereğini duymasını doğal karşılarım… Bu kez alçak gönüllü olmayacağım… MVP’lerin de bench’de oturduğu maçlar olmuştur… Yolumuz uzun… — Ahmet Erozan (@Ahmet_Erozan) July 5, 2023

Erozan paylaşımında 56 yaşına kadar aktif şekilde, yurt içinde ve yurtdışındaki amatör liglerde basketbol oynadığını belirterek, “Coach’un oyunu yönetirken oyuncu değiştirme gereğini duymasını doğal karşılarım. Bu kez alçakgönüllü olmayacağım. MVP’lerin de bench’de oturduğu maçlar olmuştur. Yolumuz uzun” ifadelerini kullandı. MVP, basketbolda Most Valuable Player’ın, yani “En Değerli Oyuncu”nun kısaltması olarak biliniyor. Futbol ve basketbolda yapılan turnuvaların ardından en başarılı sporcular ise MVP unvanı ile ödüllendiriliyor.

GÖNDERME YAPTI

Akşener’in yakın çalışma arkadaşlarından olan Erozan’ın yeni dönemde partinin Genel İdare Kurulu’nda ve Başkanlık Divanı’nda yer alamamasının ardından yaptığı paylaşım İYİ Parti’ye gönderme olarak yorumlandı.

Gazetemizin ulaştığı Erozan, paylaşımının İYİ Parti’yle ve siyasetle hiçbir ilgisinin olmadığını belirterek, “Kurucuyum. Yola devam ediyorum. Her şey yolunda” diye konuştu.

Ahmet Kamil Erozan, geçtiğimiz ay milletvekilliğinin sona ermesiyle birlikte TBMM yönetimini arayarak peşin aldığı maaştan ne kadar iade etmesi gerektiğini sormuştu. TBMM yönetimi, bu konuda yazılı başvuru istemişti. Yazılı başvuru üzerine TBMM yönetimi Ahmat Kamil Erozan’a 150 bin 470 lira 80 kuruşun iade edilmesinin uygun olacağını bildirdi. Erozan da hak etmediğini düşündüğü bu parayı Meclis’e iade etmişti.