Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu ile görüştü
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.
Akşener'in makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Görüşmenin ardından Davutoğlu, gazetecilerin görüşmenin içeriğine ilişkin sorusuna, "Hayırlı olsun ziyareti" yanıtını verdi.
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