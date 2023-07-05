Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.

AA
Yayınlanma: 05.07.2023 - 17:24
Abone Ol google-news

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.

Akşener'in makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Görüşmenin ardından Davutoğlu, gazetecilerin görüşmenin içeriğine ilişkin sorusuna, "Hayırlı olsun ziyareti" yanıtını verdi.

 


ahmet davutoğlu Meral Akşener İyi Parti

İlgili Haberler

CHP'li Murat Emir: Ahmet Davutoğlu, AKP ile işbirliği yaparsa şaşırmam

CHP'li Murat Emir: Ahmet Davutoğlu, AKP ile işbirliği yaparsa şaşırmam
Davutoğlu’ndan iktidara 'destek' açıklaması: Doğru yaptığında 'devam edin' diyeceğiz!

Davutoğlu’ndan iktidara 'destek' açıklaması: Doğru yaptığında 'devam edin' diyeceğiz!
Meral Akşener'in kurultaydaki sözlerinin 'kırgınlığı artırdığı' belirtiliyor: Milliyetçiler geriye itildi

Meral Akşener'in kurultaydaki sözlerinin 'kırgınlığı artırdığı' belirtiliyor: Milliyetçiler geriye itildi

En Çok Okunan Haberler