Ahmet Mahmut Ünlü açıkladı: Menzil'de Muaviye kapışması

Yayınlanma: 20.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.07.2023 - 03:00

Milyonlarca üyesi olan ve devlet kademelerindeki örgütlenmesiyle dikkat çeken Menzil cemaatinde, şeyh Abdülbaki Elhüseyni’nin (Abdülbaki Erol) ölümünün ardından oğulları arasında baş gösteren kavgada bir de ideolojik ayrışma baş gösterdi. Abdülbaki Elhüseyni’nin büyük oğlu Muhammed Saki Elhüseyni’nin cemaate ait Semerkand Vakfı’ndan ayrılıp Serhendi isminde yeni bir vakıf kurmasının ardında İslam tarihinin önemli figürlerinden Muaviye üzerine yapılan tartışmaların olduğu iddia edildi. İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden Cübbeli Ahmet olarak da bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Serhendi Vakfı’nın Muaviye aleyhtarı konuşmalardan duyulan rahatsızlık nedeniyle kurulduğunu iddia etti.

(Ahmet Mahmut Ünlü)

‘EHL-İ SÜNNET HASSASİYETİ’

Cübbeli Ahmet yaptığı açıklamada yeni kurulan vakfa ilişkin “Şeyh Seyyid Muhammed Saki Efendi Hazretlerinin yakın hizmetkârı, benim de kıymetli dostum Dr. Yunus Aydın Hocaefendi’den aldığım bilgiye göre; Şeyh Seyyid Muhammed Saki Efendi Kur’an, sünnet ve ehl-i sünneti ihya, Nakşi Müceddidi Halidi Tarikatı’nın adabını icra etmek üzere ‘Serhendi’ adı altında yeni bir vakıf ve ‘Dehlevi’ ismi altında yeni bir yayınevi kurmuştur. Takipçilerim Muaviye (Radıyallahu Anh) aleyhine konuşan İsmail Kılıçarslan gibi kimselerin Semerkand TV’de çıkartılmasına yaptığım reddiyeleri bilmektedir. Dolayısıyla büyükler bunlara karşı Ehl-i Sünnet hassasiyeti olan yeni bir yayın hizmeti düşünerek bu kararı almışlardır” dedi.

(Cemil Kılıç)

‘YENİ BİR KIRILMA’

İlahiyatçı Cemil Kılıç, Menzil cemaatinin Nakşibendi geleneğinden geldiğini hatırlatarak şöyle konuştu: “Muaviye, İsmailağa, Menzil, İskenderpaşa gibi cemaatlerde saygın bir kişilik. Bunlar da Nakşibendiliğin kolları. Muaviye Şiilikte ve Alevilikte sevilmeyen kişiliktir. Hz. Ali ile savaşmıştır. Kendi yerine de oğlu Yezid’i tayin etmiştir. Yezid Kerbela’da Hz. Hüseyin’i katlettirmiştir. Menzil’de Şeyh ailesinin Elhüseyni soyadı alması bu açıdan bu konuyla birlikte düşünüldüğünde gerçekten çok ilginç. Hem Hz. Hüseyin’in soyundanız denip hem de Muaviye’yi sevmek mümkün değil. Bu durum yeni bir kırılmayı ifade ediyor.”

(Gani Aşık)

‘RANT KAVGASI OLABİLİR’

Emekli Müftü Gani Aşık ise durumu şöyle değerlendirdi: “Muaviye Sıffin’de, Hz. Ali’nin Hariciler tarafından şehit edilmesine kadar uzanan savaş hilelerinin, oğlu Yezid Kerbela’da Hz. Hüseyin’in tüm aile fertleri ile birlikte hunharca katlinin sorumlularıdırlar. Muaviye Şam valiliği döneminde hilafete başkaldırarak islamda ilk fitnenin de mimarıdır. Menzil cemaatine ait Semerkant TV’de, Ehlibeyt’i ortadan kaldıran ve hilafeti Emevi saltanatına çeviren Muaviye aleyhinde değerlendirmeler yapılmasının yadırganacak bir yanı yoktur. Tarikatlar cenneti ülkemizde başka bir cemaatin bu tür yayınlara karşı çıkması, tarikatlar arası post ve rant kavgasının ürünü olabilir. Çünkü cemaatler ve tarikatlar arası ilişkiler ağı, Kuran İslamı yolunda yürümek isteyen müminlerin çözemeyeceği kadar karmaşıktır.”