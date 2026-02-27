Ahmet Mahmut Ünlü ile Halis Bayancuk'un 'selefi'lik kavgası: Laiklik karşıtlığında birleştiler!

İktidara yakın CNN Türk televizyonu, Arnavutköy'deki Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrencilere 'selefi andı' okutulması skandalıyla ilgili olarak "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'yü konuk etti.

Geçmişte de birçok kez selefi akımlarla ilgili uyarıda bulunan Ünlü, "Okulda okutulan bu ant, IŞİD'çi terör zanlısı Halis Bayancuk tarafından yazılmış. Bu adama göre Türkiye Cumhuriyeti için askerlik yapmak şirk. Bu metnin bir okulda ne işi var? Bu, hükümete karşı bir provokasyondur" yorumu yaptı.

Bu sözler üzerine Tevhid ve Sünnet Cemaati'nin lideri Halis Bayancuk sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden Ünlü'ye "Bir insanın Ramazan ayında ekranlara çıkıp Kemalist ve laiklerin rahatsız olduğu şeyden rahatsız olması, ahir ömründe Allah (cc) tarafından rezil edilmesinden başka nedir?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Bayancuk'un bu tepkisini yanıtsız bırakmayan Ünlü de X hesabından Bayancuk'un tepkisinin yer aldığı paylaşımı alıntılayıp "Ben türbeleri ziyâret edenlere müşrik diyeceksin, askere gitmek harâm diyeceksin, askerdeki arkadaşını ziyârete gitmek câiz değil diyeceksin, bu vatanın ekmeğini yiyeceksin, toprağına hâinlik edeceksin, ben de senin sloganını mı savunacağım! Bunun kemalistleri ve laikleri sevindirmekle ne alâkası var?!" dedi.

"SAPKIN, FASIK, BELAMSIN"

Karşılıklı suçlamaların ardından Bayancuk'tan Ünlü'ye canlı yayında "düello" daveti geldi. Ünlü'ye "Şayet müfteri, jurnalkâr ve Kemalist değilsen buyur; canlı yayında karşılıklı konuşalım" diye çağrıda bulunan Bayancuk, "Benim iddiam şu: Sen Kur'an, Sünnet, Maturidilik ve Hanefi mezhebine göre sapkın, adaleti sakıt bir fasık ve belamsın. Sünni tasavvuf kitaplarına göre de yol kesici, yol düşkünü bir sahtekarsın. Sadece senin kitaplarından pasajlar okuyacak, sana ait ses kayıtlarını dinletecek, akabinde de mezhep kitaplarından nakiller yapacağım. Sen de bana dair iddialarınla buyur. Beş dakika sen konuş, beş dakika ben. Kararı ilim ehli ve toplumu versin" ifadelerine yer verdi.

Ancak Ahmet Mahmut Ünlü, Bayancuk'un tartışma davetini "Ben senin gibi askerle çatışırken geberenlere şehid diyen, askerimize polisimize kafir diyen, Işid'e militan devşiren ve kendileri hakkında: "Hâricîler cehennem köpekleridir." (İbnü Mâce, rakam:173, 1/61; Ahmed İbnü Hanbel, rakam:19130, 31/474) buyurulan teröristlerle dünyada da âhirette de bir araya gelmekten Allâh'a sığınırım. Yoksa beş para etmez ilminden korkacak değilim!" diyerek reddetti.