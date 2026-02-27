İktidarın gerici uygulamaları Selefilerin çalışmalarına zemin hazırladı, Hizbuttahrir de harekete geçti!

İktidarın ramazan ayı gerekçesiyle okullardaki gerici uygulamalara ilişkin tepkiler sürerken, IŞİD ve Elkaide bağlantılı Halis Bayancuk grubunun andının bir okulda çocuklara okutulması tepkileri alevlendirdi. Bu gündem kapsamında diğer bir Selefi grup olan ve Yargıtay’ca terör örgütü kabul edilen Hizbuttahrir’in Türkiye propaganda yayını Köklü Değişim Dergisi’nde dikkat çeken bir yazı yayımlandı.

‘SAYILARI ÇOK DEĞİL, SADECE SESLERİ ÇOK ÇIKIYOR’

Köklü Değişim Kadın Kolları tarafından yayımlanan ve kadın kolları üyesi S.A. tarafından kaleme alınan yazıda; söz konusu uygulamalardan sadece laik kesimin rahatsız olduğu, çocukların özüne döndükleri için mutlu oldukları iddia edilerek; “Laikler bu durumdan oldukça rahatsız. Öyle ki bir imza kampanyası başlattılar ve şu an 41 bin 657 kişi bu imza kampanyasına katılmış durumda. Sayıları çok değil, sadece sesleri fazla çıkıyor” ifadeleriyle “Laikliği Savunuyoruz” imza kampanyası hedef alındı.

EMEP’Lİ KARACA’NIN İFADELERİNE DEĞİNİLDİ

“Laik kesimin büyük bir korkusu var; o da şeriatın gelecek olması” denilen yazıda Emek Partisi (EMEP) Milletvekili Sevda Karaca’nın “4-6 yaş grubu çocukların camilere götürülmesinin pedagojik açıklaması nedir? Bu gezilerin etkinliklerine dair uzman görüşü alınmış mıdır?” sözlerine değinildi. Karaca’nın açıklamasına yönelik şu ifadeler kullanıldı: “Sizin derdiniz çocuklar ve onların psikolojisi değil, sizin derdiniz İslam. Şayet çocukları bu kadar düşünseydiniz, onların fıtratına uygun şekilde yaşamasına ses çıkarmazdınız. İslam’a olan düşmanlığınız o kadar büyük ki, her fırsatta kin kusmaya devam ediyorsunuz.”

‘BAŞI KESİLMİŞ KURBANLIK KOYUN GİBİSİNİZ’

Laik eğitim sisteminde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün heykellerinin önünde secde ettirildiği iddia edilen yazıda; “Unuttuğunuz bir şey var; baş kaldırdığınız düzen, sizi yoktan var edenin düzenidir. Onun düzeni kötü ama sizin düzeniniz daha iyi, öyle mi? Laiklik elden gidecek diye, korkunuzdan nereye, nasıl saldıracağınızı şaşırmış durumdasınız. Adeta başı kesilmiş kurbanlık koyun gibisiniz. Merak etmeyin laiklik yerinde duruyor. Bir yere gitmedi. Laiklik hâlâ iktidarda, okullarda, hükümet binalarında, sokaklarda” ifadeleri kullanıldı.

‘LAİKLİK ELDEN GİTMEDİ AMA ŞİMDİLİK’

İktidarın laikliğe karşı açıklamalarının 2. Açılım Süreci’ne gelen tepkilere karşı muhafazakâr kesimlere sarılacakları bir argüman vermek amacı taşıdığının ileri sürüldüğü yazıda; “Laiklik elden gitmedi ama şimdilik.. O nefret ettiğiniz şeriat en kısa zamanda Türkiye’ye hâkim olacak işte o zaman öve öve bitiremediğiniz, insanları insanlıktan çıkaran, nesli bozan laiklik yerle bir olacak. Rabbim bizlere de o günleri göstersin” denildi.