Ahmet Mahmut Ünlü'den çirkin sözler... Seviyesizliğin dibinde Mansur Yavaş'ı 'İHA-SİHA'yla hedef aldı

Yayınlanma: 06.05.2023 - 12:05

Güncelleme: 06.05.2023 - 12:56

İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden Ahmet Mahmut Ünlü, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik hakaret dolu ifadeler kullandı.

Mansur Yavaş'ın İHA ve SİHA'larla ilgili sözlerini çarpıtan Ünlü, Yavaş'a yönelik "Niye rahatsız oluyorsun? Sivri yerinden mi rahatsız oluyorsun, bir yerine girecek diye mi korkuyorsun?" demekten çekinmedi.

Ünlü, sosyal medyada büyük tepkiye yol açan videosunda şunları söyledi:

''Sizden kim ne hayır bekler. Bir kısım insanlar CHP'ye rey verecek ya... Yapmadıkları kafirlik mi kaldı ya! Yapmadıkları kafirlik mi kaldı! Mansur Yavaş'a bir acaba koymuştuk, şimdi ona da çarpıyı koyduk. Çünkü adam dünkü konuşmasında, evvelsi gün 'Artık İHA'dan SİHA'dan bahsedilmeyecek biz gelirsek' diyor. İHA, SİHA senin, benim namusumu koruyar ya... Ulan İHA, SİHA olmasa PKK bastı buraları... Benim karıma, senin kızına tecavüz edecek bunlar. Etmediler mi Doğu'da, Güneydoğu'da...Etmediler mi? Analar niye ağlıyor. Tecavüz etmediler mi kızlarına... İHA, SİHA senin nerene girsin ya? Senin nerene girdi yani... Niye rahatsız oluyorsun? Sivri yerinden mi rahatsız oluyorsun, bir yerine girecek diye mi korkuyorsun?''

MANSUR YAVAŞ NE DEMİŞTİ?

1 Mayıs’ta Manisa’da Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte yaptığı miting konuşmasında şunları söylemişti:

“Değerli Manisalılar, artık boş lafa karnımız tok. O Anadolu Gemisi, şimdi İzmir’e geldi. Ayın 15’inden sonra gidecek. İHA, SİHA lafı da duymayacaksınız. 15’inden sonra şunu göreceksiniz: Ülkemizdeki bu mülteci akını ne olacak, mülteci deposu olduk, sınırlarımız delik deşik oldu. Bu sorun nolacak, o bitecek, açlık işsizlik ne olacak. O bitecek, 15’inden sonra acaba ben bu faturamı nasıl ödeyeceğim diyeceksiniz. Çocuğunuz çoluğunuz bir şeyler isteyecek ama hep şunu duyacaksınız: 'Konuşma be! Ben senden iyi bilirim, gençler susun! Sağlıkçılar, giderseniz gidin!' Bu tarzı göreceksiniz. Veya, gençler, bütün ümidimiz sizlerdedir, sizler bizden iyi yetiştiniz. Bizim size öğüt vermek değil, sizden akıl almaya ihtiyacımız var diyen bir yönetim gelecek.”

Ahmet Mahmut Ünlü'nün de içinde olduğu İsmaliağa cemaati, seçimlerde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini açıkça ilan eden bir duyuruda bulunmuştu.