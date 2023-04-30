Erdoğan'a bir cemaatten daha destek geldi
“En gerici ittifak” nitelendirilmesi yapılan Cumhur İttifakı’na bir cemaat daha desteğini açıkladı. İsmailağa cemaati, resmi açıklamayla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı’na destek vereceklerini duyurdu.
Hizbullah bağlantısı bilinen HÜDA PAR’ın Cumhur İttifakı’na katılmasının ardından başta Menzil ve Nurcuların çeşitli kolları olmak üzere çok sayıda cemaat, Erdoğan’a ve Cumhur İttifakı’na destek açıklaması yapmıştı. Özellikle Diyanet’te yapılandığı bilinen İsmailağa cemaati de bu kervana katıldı. Cemaatten yapılan açıklamada Millet İttifakı da üstü kapalı hedef alındı.
Öte yandan, Mahmut Ustaosmanoğlu’nun ölümünün ardından İsmailağa cemaatinin başına geçen Hasan Kılıç’ın oğlunun, Diyanet’te önemli bir makamda bulunduğu ortaya çıktı. Halihazırda Diyanet’te yöneticilik yapan çok sayıda ismin eğitim aldığı İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü’ne, Temmuz 2022’de merkezin eğitmenlerinden olan Muhammet Emin Kılıç atandı. Kılıç’ın ise cemaatin yeni lideri Hasan Kılıç’ın oğlu olduğu öğrenildi.
Kılıç, Fatih Müftülüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren İsmailağa cemaatinin Kuran kursunda “Arapça ve dini eğitim” aldı. Mısır’daki el-Ezher Üniversitesi mezunu olan Kılıç, üniversitenin ardından İsmailağa Kuran kursuna dönerek, öğreticilik görevi üstlendi. Başkan Ali Erbaş’ın da mezun olduğu merkez, Meclis’te hiç ret oyu almadan kurulan Diyanet Akademisi’ne bağlı olarak faaliyet gösteriyor.
Resmi İlanlar
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