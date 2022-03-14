Ahmet Mahmut Ünlü'den Serdar Tuncer'e ağır sözler: 'Reyting istiyorsan kıçını açan birini bul'
Ahmet Mahmut Ünlü, Yeni Şafak yazarı Serdar Tuncer'i Youtube kanalında konuşturduğu konuk üzerinden hedef alıp "Reyting istiyorsan kalçasını açan birini bul" ifadelerini kullandı. Tuncer de bunun üzerine Ünlü'ye "Nerede ilim adamının ahlakı, edebi, vakarı, heybeti? Yazıklar olsun!" diye yanıt verdi.
AKP'ye sıkı desteğiyle bilinen İsmailağa ve Menzil cemaatinin önde gelen isimleri, sosyal medya üzerinden karşı karşıya geldi. İsmailağa cemaatinden 'Cübbeli Ahmet' diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Menzil cemaatine yakın Yeni Şafak yazarı Serdar Tuncer'i hedef aldı.
Ünlü, Tuncer'in Youtube kanalına Zeynep Işık Büyükbay'ı çıkarması üzerine Twitter hesabından konuyla ilgili "sohbet"inden bir kesiti paylaştı. Tuncer'e "Reyting istiyorsan git bir tane kıçını açan birini bul" diye çağrı yapan Ünlü, "Serdar Tuncer'in ne ilmi varmış ki kader dâhil birçok İslâm şartını ve hadîslerin bir çoğunu inkâr eden Zeynep Işık Büyükbay'ı dinleyip olumlu bulmuş?" ifadelerini kullandı.
Bu paylaşıma karşılık olarak Serdar Tuncer ise Twitter üzerinden "Bir ben kalmıştım… Benim duruşumun ilme ihtiyacı var; hocanın ilminin şahsiyete! Allah eksiklerimizi tamam eylesin!" dedi.
Paylaşımlarına devam eden Tuncer, Ünlü'ye "Akşam video çektin sustuk. Allah'a havale ettik. Bu gün kesip biçip orada burada paylaşmanın ne alemi var? Âlim(!)in kardeşlerine hakaret etmekten, müslümanı müslümana düşman etmekten başka bir işi olması gerekmez mi? Hatam varsa ara ikaz et, dinlemezsem ört o hatayı dua et. Yakışan bu değil miydi? Ben rating derdindeyim sen alimsin! Ben susuyorum sen sosyal medyada linç peşindesin. Bu mu ilimden anladığınız? Nerede ilim adamının ahlakı, edebi, vakarı, heybeti? Yazıklar olsun!" diye seslendi.
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