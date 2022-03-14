'Menzil' şaşmadı: Bakanlığın test ihalesi yine o şirkete gitti!

14 Mart 2022 Pazartesi, 09:24

AKP iktidarıyla birlikte özellikle sağlık alanında faaliyetlerini arttıran Menzil cemaati için pandemiden kaynaklı kamu harcamaları da bir gelir kalemi getirildi.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul’daki bazı hastanelerin Covid-19 testi ihalesini Menzil cemaatinden Ferhat Danışman’ın ortağı olduğu şirket aldı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilerde, Sağlık Bakanlığı’na bağlı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 10 Ocak 2022’de “Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesisleri İçin Sonuç Karşılığı Covid-19 PCR Testi Hizmeti Alımı” adı altında bir ihale düzenledi. İhaleyi 147 milyon 828 bin TL’ye Techno Health Laboratuar Diagnostik Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin aldığı açıklandı.

4,2 MİLYON TEST

BirGün'ün haberine göre İl Sağlık Müdürlüğü ile şirket arasında da 23 Şubat'ta sözleşme imzalandığı açıklandı. Sözleşmeye göre, şirket yıl sonuna kadar dört hastanede tam 4 milyon 256 bin Covid-19 testi yapacak.

Şirketin Covid-19 testlerini yapacağı Sağlık Bakanlığı hastaneleri ise şu şekilde:

• Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Laboratuvarı

• Beylikdüzü Devlet Hastanesi

• Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi

• Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Laboratuvarı

Bu ihale şirketin aldığı ilk Covid-19 testi ihalesi değil. Şirket, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden daha önce de toplam 234 milyon 158 bin TL değerinde tam 3 ayrı Covid-19 testi ihalesi aldı. Aldığı son ihaleyle birlikte de Menzilci şirketin Covid-19 testleriyle kazandığı para 382 milyon TL’yi buluyor.

EMSEY’İN DE YÖNETİCİSİ

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, milyonlarca liralık ihalelerin verildiği Techno Health Laboratuar Şirketi’nin iki ortağı bulunuyor. Ortaklardan biri Cebrail Er, diğeri ise Menzil cemaati ile bağlantılı olduğu bilinen Ferhat Danışman.

Menzil cemaatine ait olduğu bilinen Emsey Hastanesi’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Ferhat Danışman, aynı zamanda da bu hastanede mali hizmetler koordinatörü olarak görev yapıyor.



