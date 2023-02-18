Ahmet Övgün Ercan'dan Bakan Kurum'a istifa çağrısı: Bu çok onurlu bir ayrılış olacaktır

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 09:23

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 09:23

Türkiye'nin 10 ilinde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklama yapan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konutu seferberliğini başlatıp, 1 yıl içerisinde tamamlayacağız" demişti.



Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr Ahmet Ercan'dan Bakan Kurum'a bu sözleri üzerine bir çağrı geldi. Prof. Dr. Ercan, Twitter hesabı üzerinden Kurum'a şöyle seslendi:



"Sayın Bakan Murat Kurum, bu bölgede büyük bir deprem olacağı uzun yıllardır bilinmektedir. Deprem bölgesindeki olağanüstü yıkımın tek sorumlusu değilsiniz. 1950’den sonra yeralan neredeyse tüm yönetimlerdir. Ancak, siz 20 yıldır görevdesiniz.

Bu süre içinde gerekli çalışmalar yapılsaydı, yitimler çok azalabilir, oradaki yapıların tümü de dönüştürülebilirdi. Kaldı ki, bugün bir yıl içinde tüm yapıların dikileceğini söylüyorsunuz. Peki, iş bu kadar çabuk oluyorsa, bunu neden önceden yapmadınız? Acımız çok büyük.

Kamuoyunun yaralı gönlünü bir nebze rahatlatmak için, sizden rica ediyorum, lütfen görevinizi başarıyla yapabilecek, yetkin bir bilimciye bırakınız. Bu çok onurlu bir ayrılış olacaktır. Bilginize sunarım."