Bakan Murat Kurum açıkladı: Yerleşim alanlarına ilişkin yerler belirlendi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki yerleşim alanlarına ilişkin yerlerin belirlendiğini açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen illerde yerleşim alanlarına ilişkin yerlerin belirlendiğini açıkladı.
Bakan Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün itibariyle hemen hemen her ilimizde, depremden etkilenen illerimizde yerleşim alanlarına ilişkin yerler belirlendi."
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