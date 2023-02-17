Bakan Murat Kurum açıkladı: Yerleşim alanlarına ilişkin yerler belirlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki yerleşim alanlarına ilişkin yerlerin belirlendiğini açıkladı.

AA
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 22:19
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen illerde yerleşim alanlarına ilişkin yerlerin belirlendiğini açıkladı.

Bakan Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibariyle hemen hemen her ilimizde, depremden etkilenen illerimizde yerleşim alanlarına ilişkin yerler belirlendi."


Kahramanmaraş depremi Murat Kurum

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