Ahmet Özal oy hedefini açıkladı: 'Seçimden sonra bu sözlerimi hatırlatabilirsiniz'
Tek Parti Genel Başkanı Ahmet Özal, 'Ben daha önce de söyledim, biz yüzde 20-25'in altında oy alacağımızı düşünmüyoruz' iddiasında bulundu.
Siyasete Tek Parti ile dönen Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, iktidara yakınlığıyla bilinen A Haber'de, önümüzdeki seçimlere ilişkin oy hedeflerini açıkladı.
Seçim anketlerine inanmadığını belirten Özal, yurttaşların anketlerde doğru yanıtı vermediklerini öne sürdü. Yüzde 7'ye düşen seçim barajını kesinlikle aşacaklarını iddia eden Ahmet Özal, "Ben daha önce de söyledim, biz yüzde 20-25'in altında oy alacağımızı düşünmüyoruz. Seçimden sonra bu sözlerimi hatırlatabilirsiniz" dedi.
Şu anda bir ittifaka girmeyi düşünmediklerini söyleyen Özal, "Kendi başımıza ilerlemeyi planlıyoruz. Şu anda teşkilatlarımıza çok büyük bir ilgi var. İnsanlar doğrudan bize geliyor. Hatta bazı partilerden teşkilat olarak gelenler de var. Hızlı gelişiyoruz" ifadesini kullandı.
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