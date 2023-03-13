Ahmet Özal, Türkiye İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı oldu
Tek Parti lideri Ahmet Özal, 7 partinin oluşturduğu Türkiye İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı oldu. Özal'ın adaylığının yarın basına duyurulması bekleniyor.
Anadolu Birliği Partisi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Osmanlı Partisi, Teknoloji ve Kalkınma Partisi, Vatanseverler Partisi, Yeni Anavatan Partisi, Yeni Yol Partisi tarafından oluşturulan Türkiye İttifakı, Ahmet Özal’ı cumhurbaşkanı adayı gösterme kararı aldığı belirtildi.
Yeniçağ’ın haberine göre ise Özal adaylık için Türkiye İttifakı’nda yer alan 10 partinin desteğini aldı.
8. Cumhurbaşkanı ve 19. Başbakanı Turgut Özal’ın en büyük oğlu olan Ahmet Özal aynı zamanda Teknoloji ve Kalkınma Partisi’nin genel başkanlığı görevini yürütüyor. Ahmet Özal sık sık Turgut Özal’ın 17 Nisan 1993 tarihindeki ölümünün şüpheli olduğunu dile getirmesiyle de gündeme geliyor.
TANITIM YAKIN ZAMANDA
Türkiye İttifakı’nın Genel Koordinatörü Bayram Akın tarafından, Türkiye İttifakı ve cumhurbaşkanı adayı tanıtım toplantısının yakın zamanda gerçekleştirileceği duyuruldu.
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