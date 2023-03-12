Son Dakika: Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 19:39

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 21:18

Seçim tarihinin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Mayıs olarak belirlenmesinin ardından parti ve ittifaklar Cumhurbaşkanı adaylarını açıklamaya başladı. Memleket Partisi de ön seçim için sandığa giderek Cumhurbaşkanı adayını belirledi.

OYLAMA SONUCU BELLİ OLDU

Ön seçimlerin ardından açıklama yapan Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan, yapılan oylama sonucu Muharrem İnce'nin 14 Mayıs'taki seçimde Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendiğini duyurdu.

İpek Özkal Sayan, “Toplam 105 bin 326 memleket sevdalısı oy kullanmaya hak kazanmıştır. Seçim sonunda yapılan tasnif sonucu, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Memleket Partisinin adayı olarak Sayın Muharrem İnce seçilmiştir. Vatana, millete hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

MUHARREM İNCE'DEN İLK MESAJ

Adaylığının açıklanmasının ardından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından, "Güzel günler göreceğiz çocuklar..." paylaşımında bulundu.