Ahmet Özer'den 'Abdullah Öcalan' açıklaması 'Barış için herkesle görüşürüm'

Esenyurt'un seçilmiş belediye başkanıyken "Kent Uzlaşısı" ittifakı gerekçe gösterilerek tutuklanan ve yerine kayyım atanan Prof. Dr. Ahmet Özer, 11 Kasım'da tahliye edilmişti. Serbest bırakılmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden Özer, o görüşmenin ayrıntıları ve sürece dair görüşlerini anlattı.

T24’ten Cansu Çamlıbel’e konuşan Özer, "Çözüm süreci ile ilgili oynamak istediğiniz rol konusunda bir sorum daha var. Gerekirse Öcalan ile de görüşür müsünüz?" sorusuna "Ben barışın gerçekleşmesi için herkesle görüşürüm. Kürt sorunun çözümü ve barışın gerçekleşmesi için diyalog ve müzakere şarttır. Bunu diyen biri olarak da ben konunun çözümü ve barışın gerçekleşmesi için herkesle diyaloga varım ve herkesle müzakere etmeye varım" yanıtını verdi.

"AMASIZ FAKATSIZ DESTEK VERİYORUM"

Özer, "Gerekirse CHP adına Öcalan’a da gider misiniz mesela?" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Eğer partim de bu konularla ilgili bana bir görev verirse seve seve yaparım. Herkesle konuşuruz. Ben şöyle düşünüyorum, pratikte oynayacağınız rol zaten size o misyonu verir. Yani bir yerden bir görev alıp da bunu yapmak yerine kendiniz adım atabilirsiniz. Ben zaten bir aydın olarak, bir akademisyen olarak, bir yurttaş olarak bu barış sürecinin başarıya ulaşması için elimden gelen her türlü katkıyı vereceğimi çıktığım günden beri söylüyorum. Hatta daha içerideyken de bu çağrılarda bulundum. Bu zaten bir aydın sorumluluğudur. Bu sorumlulukta eğer başarılı olursak, bu işi daha da büyüterek devam ettirebiliriz. Ayrıca birinin bize bir görev ifa etmesi gerekmez ama bize bir böyle rol verilirse de bundan da çekinmeyiz yani. Zaten bunu yapıyoruz. Ben bu barış sürecine amasız, fakatsız destek veriyorum."

"ÖZEL'İN SELAMLARINI İLETTİM"

Özer, MHP lideri Bahçeli'nin "süreç"le ilgili değerlendirmelerini de şöyle aktardı:

"Barış süreciyle ilgili olarak benimle aynı noktalarda olduğunu söyledi. Komisyonun çalışmalarından bahsetti. Bu zamana kadar 19 görüşme olduğunu, MHP ve DEM’in raporlarını verdiğini hatırlatarak CHP ve AK Parti’nin raporlarının beklendiğini söyledi. 'Onlar da bir an önce verirse, süreç hızlanacak ve ardından yasa çıkacak' dedi. Onun isteği eğer mümkünse bütçe görüşmeleri arasında yasanın çıkması yönünde."

"Devlet Bey süreç fazla uzamadan bu yasal çerçevenin de bir an önce bitirilmesini ve eve dönüşlerin gerçekleşmesini istiyor. Devlet Bey görüşmemizde, benim de bu sürecin bir muhatabı olduğumu ve bu sebeple hedef gösterilemeyeceğimin altını çizdi. Bu benim açımdan tabii önemliydi. Ben tabii kendisine Genel Başkan Özgür Özel'in selamlarını ilettim. Zaten Sayın Özel'le görüştüm kendisiyle görüşmeden önce."