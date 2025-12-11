Ahmet Özer'den Özgür Özel'e ziyaret: 'Barış süreci konusunda görüş teatisinde bulunduk'

Seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.
Görüşmeye ilişkin X hesabından açıklama yapan Özer, "Bu görüşmemizde; mevcut gelişmeler, barış süreci ve demokratikleşme konusunda görüş teatisinde bulunduk" ifadelerini kaydetti.
"ARTARAK DEVAM EDECEK"
Özer'in paylaşımı şu şekilde:
"Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel ile yapacağımız bazı görüşmeler ve etkinlikler öncesinde Genel Merkezimizde bir araya geldik.
Ayrıca bu görüşmemizde; mevcut gelişmeler, barış süreci ve demokratikleşme konusunda görüş teatisinde bulunduk.
Bu çalışma ve çabalarımız, siyasi partilerle olan diyaloglarımız ülkemizin barış ve demokrasi hedefine yönelik olarak artarak devam edecektir."
