Ahmet Özer'den Özgür Özel'e ziyaret: 'Barış süreci konusunda görüş teatisinde bulunduk'

11.12.2025 17:47:00
Haber Merkezi
CHP'li belediyelere yönelik operasyonda gözaltına alınıp 1 yıl 10 gün cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel ile bir araya geldi.

Seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin X hesabından açıklama yapan Özer, "Bu görüşmemizde; mevcut gelişmeler, barış süreci ve demokratikleşme konusunda görüş teatisinde bulunduk" ifadelerini kaydetti.

"ARTARAK DEVAM EDECEK"

Özer'in paylaşımı şu şekilde:

"Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel ile yapacağımız bazı görüşmeler ve etkinlikler öncesinde Genel Merkezimizde bir araya geldik. 

Ayrıca bu görüşmemizde; mevcut gelişmeler, barış süreci ve demokratikleşme konusunda görüş teatisinde bulunduk. 

Bu çalışma ve çabalarımız, siyasi partilerle olan diyaloglarımız ülkemizin barış ve demokrasi hedefine yönelik olarak artarak devam edecektir."

