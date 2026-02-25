Ahmet Özer'den Bahçeli'nin çağrısı hakkında açıklama: Muhatabı iktidardır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında kritik mesajlar verdi. Bahçeli, Ahmet Türk ve Ahmet Özer’i kastederek “Kayyum meselesi herhangi bir kaygı veya çekinceye kapılmadan demokrasi sınırları dahilinde tekrar değerlendirilmeli, iki Ahmet’in makamlarına oturması da sağlanmalıdır” dedi.

AHMET ÖZER'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Özer, X hesabından yaptığı açıklamada Bahçeli'nin sözleri hakkında, "Biliyoruz ki bu sözlerin muhatabı iktidardır. Gelinen noktada komisyonda ortaklaşılan ve özellikle yasal düzenleme bile gerektirmeyen bu adımların bir an evvel atılması barışın toplumsallaşması ve demokratikleşme yolunda kamuoyunun en büyük beklentisidir" dedi.

Özer, şunları kaydetti:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli barış sürecini başlatan siyasi zemini oluşturmuş ve tamama ermesinin önemini büyük bir tutarlılıkla vurgulamaktadır. Bu bağlamda birçok kez kayyım uygulamasına son verilmesi talebini “Ahmetler görevlerine dönsün” diyerek de ısrarla yinelemektedir.

Sn. Bahçeli'nin kayyım garabeti ile halk iradesinin gaspının ortadan kalkmasına ilişkin çağrıları değerlidir. Bu çağrıları için kendisine Esenyurt halkı adına teşekkürlerimi sunuyor, barış sürecinde bu adımların demokratikleşme açısından çok kıymetli olacağını tekrar belirtmek istiyorum.

Kayyım meselesinin son bulmasını sadece bir kişinin meselesi olarak değil, ilkesel olarak demokrasinin vazgeçilmezi olan halk iradesinin tecellisi olarak okumak gerekir.

Ayrıca Sn. Bahçeli, 23 Ocak tarihinde düzmece ve içi boş bir dosya üzerinden kayyım telaşı ile tarafıma verilen haksız cezanın “evrensel hukuk ilkeleriyle çeliştiğini” ve “maşeri vicdanda hiçbir karşılığı ve makul bir gerekçesi olmadığını” da açıkça dile getirmiştir. Bu hakkı teslim eden tespit, çağrı ve öneriler hukuk güvenliği açısından son derece kıymetlidir.

Biliyoruz ki bu sözlerin muhatabı iktidardır. Gelinen noktada komisyonda ortaklaşılan ve özellikle yasal düzenleme bile gerektirmeyen bu adımların bir an evvel atılması barışın toplumsallaşması ve demokratikleşme yolunda kamuoyunun en büyük beklentisidir."

NE OLMUŞTU?

Bahçeli'nin 'İki Ahmet' diye tanımladığı Ahmetlerden biri olan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ise dün yapmış olduğu açıklamada şunları söylemişti:

"Halkımız artık somut adımların atılmasını bekliyor. Kayyımlar meselesinde yasal düzenlemeye ihtiyaç yok. Halk bu adımların atılmasını istiyor. Güven ortamının sağlanmasını istiyor. Kayyım meselesi bizim talebimiz değil. Halk iradesine ipotek olduğu için bu konuda ısrarlıyız. Halkta güvensizlik oluştu. Bunun ortadan kaldırılması gerekiyor. AİHM ve AYM kararlarına uygun adımların atılması gerekiyor"