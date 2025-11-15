Ahmet Özer'den, Ekrem İmamoğlu'nun anne ve babasına ziyaret: 'Onlara bu yolu birlikte yürüyeceğimizi söyledim'

"Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında 30 Ekim 2024’te gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de aynı soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Daha sonra Aziz İhsan Aktaş’ın "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanarak verdiği ifadeler üzerine bir dizi operasyon daha gerçekleştirilmiş ve sırayla Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar olmak üzere birçok isim tutuklanmıştı.

Aziz İhsan Aktaş'la ilgili 578 sayfalık iddianame, salı günü İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilerek tensip zaptı düzenlendi. Mahkeme heyeti Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Kaan Şengül, Mustafa Mutlu, Mustafa Seymen, Ümit Gözütok ve Yaşar Özkan hakkında tahliye kararı verdi.

İMAMOĞLU'NUN ANNE VE BABASINA ZİYARET

Ahmet Özer bugün 19 Mart operasyonuyla tutuklanan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun annesi Hava İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyarete Özer'e avukat kızı Seraf Özer de eşlik etti.

"YOLUMUZ AÇIK OLSUN”

İmamoğlu ailesine yaptığı ziyareti sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Özer paylaşımında, “Asla yalnız olmadıklarını, bu yolu birlikte yürüyeceğimizi belirterek benim de onların bir evladı olduğumu unutmamalarını söyledim. Allah hepimize güç versin, yolumuz açık olsun” dedi.

Özer’in paylaşımı şöyle:

