Ahmet Özer için 'göreve iade' başvurusu: İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verildi

Esenyurt’un seçilmiş Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in avukatları, İçişleri Bakanlığı’na sunduğu dilekçeyle, Özer hakkında tesis edilen görevden uzaklaştırma işleminin kaldırılmasını ve belediye başkanlığı görevine iadesini talep etti.

SEÇİM SÜRECİ VURGUSU

Dilekçede, Ahmet Özer’in 31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri’nde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Esenyurt Belediye Başkan adayı olarak gösterildiği, 642 bin 455 kayıtlı seçmenden 227 bin 608’inin oyunu alarak (%49,04) belediye başkanı seçildiği belirtildi.

Ayrıca, 14 Temmuz 2025 tarihinde “Kent Uzlaşısı davası” kapsamında tahliye kararı verildiği belirtilerek, bu karar ile birlikte görevden uzaklaştırma işleminin dayanağı olan fiili ve hukuki gerekçelerin ortadan kalktığı savunuldu.

ANAYASA VE BELEDİYE KANUNU’NA ATIF

Görevden uzaklaştırma işleminin geçici nitelikte bir idari tedbir olduğu vurgulanan dilekçede, tahliye kararı sonrasında tedbirin sürdürülmesinin hukuka aykırı olduğu ileri sürüldü. Anayasa’nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesine atıf yapılan başvuruda, görevden uzaklaştırma kararlarının geçici olduğu ve şartların ortadan kalkması halinde kaldırılması gerektiği belirtildi.

Dilekçede, Ahmet Özer hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet hükmü bulunmadığı ifade edilerek, görevden uzaklaştırma kararının kaldırılması ve Esenyurt Belediye Başkanlığı görevine derhal iade edilmesi talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Başvuruda, Özer hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma dosyası kapsamında 30 Ekim 2024’te arama ve el koyma işlemleri yapıldığı, aynı gün İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla tutuklandığı hatırlatıldı.

Tutuklama sonrasında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 31 Ekim 2024 tarihli yazısı ve İçişleri Bakanı’nın oluru ile Özer’in görevden uzaklaştırıldığı ve yerine kayyım atandığı anımsatıldı.