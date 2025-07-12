Ahmet Özer'in davası 14 Temmuz'da: Özgür Çelik'ten Silivri çağrısı

Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 14 Temmuz pazartesi günü hakim karşısına çıkacak.

Özer, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlaması ile 23 Mayıs günü hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme, savunmalara ve taleplere rağmen, Ahmet Özer’in tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Özer hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

ÖZGÜR ÇELİK'TEN SİLİVRİ ÇAĞRISI

Duruşma öncesi CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Silivri'ye çağrı yaptı.

Çelik, "Haksızlık ve çifte standart karşısında Esenyurt’un seçilmiş belediye başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in duruşmasında, başkanımızın yanında olacağız" dedi.

Çelik'in paylaşımı şöyle:

"Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer’i derhal serbest bırakın!

Halkımızın tertemiz oylarıyla seçilen, kurduğumuz ‘Türkiye İttifakı’yla ilçesinde barış ve kardeşlik iklimini geliştiren Ahmet Başkanımız, 9 aydır haksız hukuksuz bir şekilde Silivri Zindanı’nda tutuluyor.

Demokratik siyasette katkı sağlamak ve uzman oldukları alanlarda ülkesine hizmet eden Kürt, Türk fark etmeksizin ülkemizin tüm eşit yurttaşlarının Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapmasının önünü açan ‘Türkiye İttifakı’mız yargılanamaz!

Haksızlık ve çifte standart karşısında Esenyurt’un seçilmiş belediye başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in duruşmasında, başkanımızın yanında olacağız.

Demokrasi ve barış için adalet çağrımızı büyüteceğiz."