Ahmet Özer'in sözleri 'çalınmıştı'... Çok konuşulacak iddia: AKP’de slogan intihali istifa getirebilir!

“Adımız Kardeşlik Soyadımız Türkiye” sloganının 28 yıl önce
kurulan Barış Partisi ve tutuklu CHP Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer
tarafından kullanıldığının ortaya çıkmasının ardından, AKP içerisinde Tanıtım
ve Medya Başkanı Faruk Acar'a tepkiler yükseldi.
“İSTİFASI İSTENİYOR”
Kulis bilgilerine göre parti içerisinde AKP Genel Başkan Yardımcısı Acar'ın istifasını isteyenler bulunuyor.
BILLBOARDLARA ASILMIŞTI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun afişlerini savcılık kararıyla
toplatan iktidar billboardlara AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğraflarını
asmıştı.
AKP’nin Kurban Bayramı için hazırladığı afişlerde “Adımız
Kardeşlik Soyadımız Türkiye”, bayram dolayısıyla yayınladığı videoda ise
“Adlarımız farklı olsa da soyadımız Türkiye” sloganı kullanıldı.
Afişlerde yer alan “Adımız kardeşlik, soyadımız Türkiye”
sloganının 30 Ekim’den bu yana tutuklu bulunan Esenyurt'un seçilmiş Belediye
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’e ait olduğu ortaya çıkmıştı.
Oda TV’de yer alan habere göre ise bu slogan ilk olarak ilk
kez 1996 yılında, Ali Haydar Veziroğlu tarafından kurulan Barış Partisi
tarafından “Adlarımız Farklı Soyadımız Türkiye” şeklinde kullanıldı.
GÖZLER O İSME ÇEVRİLDİ
Bunların ardından tüm gözler, partinin tanıtım ve medyadan
sorumlu ismi Faruk Acar’a çevrildi.
Sözcü’nün iddiasına göre, parti içinde bu durum kriz yarattı
ve Acar’ın bu hatayı sahiplenip istifa etmesi bekleniyor. AKP yetkililerinden
de resmi açıklama gelmezken, Faruk Acar’ın pozisyonunun tartışmalı hale geldiği
vurgulanıyor.