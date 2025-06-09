Ahmet Özer'in sözleri 'çalınmıştı'... Çok konuşulacak iddia: AKP’de slogan intihali istifa getirebilir!

“Adımız Kardeşlik Soyadımız Türkiye” sloganının 28 yıl önce kurulan Barış Partisi ve tutuklu CHP Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tarafından kullanıldığının ortaya çıkmasının ardından, AKP içerisinde Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar'a tepkiler yükseldi.

“İSTİFASI İSTENİYOR”

Kulis bilgilerine göre parti içerisinde AKP Genel Başkan Yardımcısı Acar'ın istifasını isteyenler bulunuyor.





BILLBOARDLARA ASILMIŞTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun afişlerini savcılık kararıyla toplatan iktidar billboardlara AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğraflarını asmıştı.

AKP’nin Kurban Bayramı için hazırladığı afişlerde “Adımız Kardeşlik Soyadımız Türkiye”, bayram dolayısıyla yayınladığı videoda ise “Adlarımız farklı olsa da soyadımız Türkiye” sloganı kullanıldı.

Afişlerde yer alan “Adımız kardeşlik, soyadımız Türkiye” sloganının 30 Ekim’den bu yana tutuklu bulunan Esenyurt'un seçilmiş Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’e ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Oda TV’de yer alan habere göre ise bu slogan ilk olarak ilk kez 1996 yılında, Ali Haydar Veziroğlu tarafından kurulan Barış Partisi tarafından “Adlarımız Farklı Soyadımız Türkiye” şeklinde kullanıldı.

GÖZLER O İSME ÇEVRİLDİ

Bunların ardından tüm gözler, partinin tanıtım ve medyadan sorumlu ismi Faruk Acar’a çevrildi.

Sözcü’nün iddiasına göre, parti içinde bu durum kriz yarattı ve Acar’ın bu hatayı sahiplenip istifa etmesi bekleniyor. AKP yetkililerinden de resmi açıklama gelmezken, Faruk Acar’ın pozisyonunun tartışmalı hale geldiği vurgulanıyor.