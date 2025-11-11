İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tensip kararıyla, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi. Peki, Ahmet Özer kimdir? Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer kaç yaşında, nereli? Ahmet Özer serbest mi bırakıldı?

AHMET ÖZER KİMDİR?

Ahmet Özer, 1960 Van'da doğdu. Muradiye Ortaokulundan sonra Van Atatürk Lisesinde başladığı lise eğitimini Hakkâri Lisesinde sürdürdü, 1977 Diyarbakır Lisesinden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi, Van Eğitim Enstitüsü ve Çukurova Üniversitesinde olmak üzere üç üniversitede (sosyoloji/felsefe, işletme, eğitim bilimleri alanında) bir lisans iki ön lisans bitirdi.

Hacettepe’de “Aşiret Düzeni ve Brukanlar” tezi ile sosyoloji, ODTÜ’de ise “Karl Popper ve Thomas Kuhn’un Bilim Felsefelerinin Karşılaştırması” ile bilim ve siyaset felsefesi alanlarında olmak üzere iki mastır yaptı.

AHMET ÖZER'İN KARİYERİ

“GAP’ın Sosyo Ekonomik ve Politik Boyutları” konusunda Hacettepe’de doktora yaptı. Doktora sonrası Uluslararası Konuklar Programı çerçevesinde ABD’ye gitti. ABD’nin 8 eyaletinde yerel yönetimler, başkanlık sitemi, demokrasi üzerine araştırmalar yaptı ve bu çalışmasını daha sonra profesörlük taktim tezi olarak sundu. 1991 yılında Merkezi Diyarbakır’da bulunan GAP Belediyeler Birliği’nin kuruluşuna öncülük etti. 1996 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Habitat II Zirvesi Türkiye delegesi oldu. Bu zirve çerçevesinde Göç ve Kentleşme adında Türkçe ve İngilizce hazırladığı bir sunum yaptı. 1997 yılında Mersin Üniversitesine yardımcı doçent olarak geçti. İki yıl sonra aynı üniversitede “Osmanlıdan Cumhuriyete Toplumsal Kurum ve Düşüncelerde Süreklilik ve Değişme” tezi ile doçent oldu. Ödüllü ve başarılı bir doçent olmasına rağmen siyasal duruşu nedeniyle Süleyman Demirel Üniversitesine gönderildi. 2009 yılında ABD’de yaptığı araştırma sonucu yazdığı “11 Eylül, ABD Türkiye ve Küreselleşme” taktim tezi ile SDÜ’de profesör oldu. 1992-94 arasında AB tarafından desteklenen, Almanya, İtalya, Fransa, Filistin ve İsrail’in paydaş olduğu yerel yönetimler alanında gerçekleştirilen Akdeniz Ülkeleri Kentsel Gelişme Projesinde görev aldı. Bu projede üç yıl çalıştı ve bu ülkelerin deneyimlerini yakından takip etti

1991-1997 yılları arasında 145 belediyenin bağlı bulunduğu GAP Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini başarı ile yürüttü. 2002-2004 arasında Mersin Üniversitesi görevlendirmesi ile Akdeniz Belediyesi Baş Danışmanı olarak görev yaptı. 2004 yılında SHP’den Van Büyükşehir Belediyesi aday adayı, aynı seçimde Mersin Toroslarda Belediye Başkan adayı oldu. Seçimi az bir oy farkı ile kaybetti. 2012-2017 yılları arasında Toros Üniversitesinde “Kentleşme ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezini” kurdu ve yönetti. Bu merkez bünyesinde yerel yönetimlerle ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde ses getiren sempozyumlar, çalıştaylar, zirveler, konferanslar ve toplantılar gerçekleştirdi. Ulusal ve uluslararası birçok toplantının düzenleme kurulu başkanı olarak görev yaptı.

Üniversitede hem lisans hem de lisans üstü düzeyde kentleşme ve yerel yönetimler konusunda dersler verdi, tezlere danışmanlık yaptı. 2022-2023 Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi olarak Göç ve Kent Araştırmaları Merkezinde danışman öğretim üyesi olarak çalıştı. 2022-2023 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı olarak görev yaptı. Göç, kentleşeme ve yerel yönetimler konusunda çok sayıda proje ve çalışma yönetti. Özer'in yerel yönetimler konusunda yazdığı yedi adet kitabı bulunuyor.

AHMET ÖZER'İN KİTAPLARI VE ÖDÜLLERİ

Dördü roman, biri göç konusunu işleyen film senaryosu olmak üzere 36 kitabı bulunuyor. Bu kitaplardan yedisi yerel yönetimler ve kentleşme ve kentlileşme konularını işliyor.

Kitaplarından biri Türkiye’de verilen Altın Kalem Ödülünü kazandı. Ayrıca biri Yılın Bilim İnsanı, biri makale dalında biri de çevre konusunda olmak üzere dört ödüle sahip. Özer’in 200’ün üzerinde yayınlanmış makalesi, 350 uluslararası ve ulusal bildirisi bulunuyor. Bunların da birçoğu yerel demokrasi, yerel yönetimler ve kent sorunları üzerindir. Bununla birlikte çoğu yerel yönetimler ve kentleşme alanında olmak üzere onlarca ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve toplantının düzenleme kurulu başkanlığını yaptı.

Üniversite yaşamında rektör yardımcılığı, kurucu dekanlık, dekanlık, bölüm başkanlığı, merkez müdürlüğü, senato üyeliği ve üniversite yönetim kurulu üyeliği ve Ana Bilim Dalı Başkanlığı gibi görevlerde bulundu. Özer aynı zamanda Türkiye -Irak İş İnsanları Derneği (TISİAD) Bilim Kurulu Başkanı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Mersin Cemevi, İçel Sanat Kulübü (İSK) Danışma Kurulu, Van Dernekler Federasyonu Onur Kurulu ve Danışma Kurulu, Van Vakfı Bilim Kurulu Başkanı ve Erciş Vakfı, Sosyoloji Derneği ve Eğitim Sen üyesi.

AHMET ÖZER EVLİ Mİ?

Evli ve iki yetişkin çocuk babası olan Özer, üç dil biliyor.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÖZER NEDEN GÖZALTINA ALINMIŞTI?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "terör örgütü üyeliği" soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.