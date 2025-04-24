Ahmet Özer’in ilk duruşması 23 Mayıs’ta Silivri’de görülecek
Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması 23 Mayıs’ta yapılacak.
Duruşma, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’deki Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi içerisinde bulunan 1 Nolu duruşma salonunda saat 10.00’da görülecek.
15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR
Ahmet Özer hakkında, 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Mahkeme, davanın Silivri’de yapılmasına karar verirken, bu tercihin gerekçesini de açıkladı.
Kararda, “Mahkememiz duruşma salonunun fiziki şartları göz önüne alındığında, herkese açık olan yargılamada duruşmanın aleniyeti ilkesi gereğince tarafların mağduriyetlerinin oluşabileceği, İstanbul Adliyesi içerisinde ve çevresinde çalışma düzeninin korunması ve güvenlik hususları göz önüne alınarak duruşmanın Silivri’de yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir” ifadeleri yer aldı.
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