Ahmet Özer'in tutukluluğunda yeni gelişme: CHP itiraz dilekçesi sundu
Terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna bugün itiraz edildi. CHP'liler, itiraz dilekçesini sunduktan sonra basın açıklaması yapacak.
CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, PKK/KCK terör örgütünin mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik soruşturmalar kapsamında, 30 Ekim saat 06.00'da evine yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.
Özer, emniyette ifadesi alındıktan sonra aynı gün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Burada savcılığa ifade veren Özer, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' iddiasıyla tutuklanmıştı.
AVUKATLAR İTİRAZ DİLEKÇESİNİ SUNDU
CHP İçişleri Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in kızı avukat Seraf Özer ve CHP İstanbul İl Yöneticileri, bugün saat 10.30'da Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne gelerek, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluğuna itiraz dilekçesi sundu.
CHP'liler, Özer'in tutuklanmasına karar veren Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz dilekçesi verdikten sonra adliye önünde basın açıklaması yapacak.
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