Ahmet Şık 'kanlı oturum'da yaşananları anlattı, muhalefete çağrı yaptı: 'Hep birlikte Meclis'i terk edelim'

Yayınlanma: 27.08.2024 - 12:57

Güncelleme: 27.08.2024 - 12:58

Vekilliğinin düşürülmesini Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) yok hükmünde saydığı TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için 16 Ağustos’taki Meclis oturumunda Alpay Özalan ile AKP’liler, Ahmet Şık’a saldırmıştı.

Müdahaleye etmeye çalışan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in İse kaşı açılmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özalan’la beraber Şık’ı da eleştirmişti.

Kavga nedeniyle Şık ve Özalan’a kınama cezası verilmiş, Atalay’la ilgili AYM kararı okunmadan Meclis tatil edilmişti.

‘ÖZGÜR ÖZEL YANLIŞ YAPTI’

Halk TV'den İsmail Saymaz’a konuşan Şık, Özel’in tutumunu eleştirdi ve muhalefete çağrı yaptı:

"Özgür Özel’le polemiğe girmek istemiyorum ama yanlış bir iş yaptığını kendisine öyledim. Dedim ki 'Sana gönül koymam. Ama yaptığın yanlış.' 'Nedir' deyince 'İki eylemi birbirine eş tutamazsın' dedim. Ben söz söylüyorum, karşı taraf saldırıda bulunuyor. O da sözle mukabele etsin. Kimseye hakaret etmedim. Bugüne kadar bize söylenenlerin aynısını onlara kullandım. 'Sizsiniz terörist' dedim. Özgür’ün tutumu 'Anayasa’ya aykırı biliyoruz ama dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet diyeceğiz' diyen tutumla aynı."

"HEP BİRLİKTE MECLİS’İ TERK EDELİM"

Şık, şöyle devam etti:

"Herkes iktidarın çizdiği yerden hizalanıyor. İktidarın çizdiği hattan hizalanan bir muhalefetin topluma faydası olmaz. Yapılacak tek şey var: Muhalefet Meclis’te azınlık… İktidarın yasalaştırmak istediği düzenlemeyi engelleyecek sayısal çoğunluğumuz yok. İstedikleri her şey geçiyor. Meclis’te fiili saldırı oluyor, onu engelleyemiyoruz. Saldırgana hak ettiği cezayı verdiremiyoruz.

Hep birlikte meclisi terk edelim. AKP, MHP baş başa kalsın. Meclis’i sokağa taşımaktan bahsediyorum. Böyle bir ortamda yönetebilirler mi? Evet, utanmaları yok. Devam edebilirler. Ama meşruiyet sorunu yaratır. Biz parlamentercilik oynamayalım artık. CHP’sinden İyi Partisi’ne tüm muhalefet Meclis’i terk etmeli.

Şimdi Meclis’in yeniden toplanmasını istiyoruz. Ben ‘görüşülmesin’ demiyorum ama sonuç almayacağız. Çünkü karşımıza AYM kararına uymayacağını belirten biri var. Kürsü hakkını kullanan vekile saldıranlara sahip çıkan bir cumhurbaşkanı var. Neyi tartışıyoruz? Türkiye’nin ihtiyacı, bir an önce seçime gitmek."

AKP'Lİ TUĞRUL TÜRKEŞ'E YANIT

Saymaz'ın HalkTV'deki köşesinden Şık'ın yanıtları şöyle:

"Bir kere Tuğrul Bey, Gezi davasıyla ilgili tutumuyla teşekkürü hak ediyor. Ama Tuğrul Bey meclise gelip giden biri olsaydı, görevi izin vermiyor olabilir, şunu görürdü: İktidar mensuplarından en çok duyduğumuz en çok sözcükler; vatan haini, bölücü, terörist, katil…

Ben gazetecilik yaparken de hizaya gelerek gazetecilik yapmadım, siyasette de hizaya gelerek siyaset yapmayacağım. Ne muamele görüyorsam aynı şekilde mukabele etmek benim görevim. Onların bize söylediğini, kendilerine söylediğimde hakaret mi etmiş oluyorum? Can Atalay için terörist dediniz mi? Dediniz. Ben de 'Hayır, Can değil, sizsiniz terörist' diyorum. Tuğrul Bey de bunları değerlendirsin.

Sadece Gezi Davası'nda aldığı tutum nedeniyle işin hukuksuzluğunu görmesine rağmen hala nasıl o partide nasıl kalıyor, bence bunu sorsun kendisine."

'CAN ATALAY’LA HUKUKUM VAR, CANIM YANIYOR, O ÖFKEYLE ÇIKTIM'

Kürsüde çok ağır ve sert ifadeler kullanmadın mı?

Hem MHP'den hem AKP’den Can Atalay için 'Terörist' dediler. Arkasından Adalet Bakanı açıklama yaptı, AYM kararının uygulanmayacağına dair. Oturumdan birkaç saat önce AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklaması var, kararın uygulanmaması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyleyen. Güler'in böyle bir demeç vermesinin manası nedir? 'Gerilim istiyorum' diyor.

Anayasa’nın 153. maddesi diyor ki 'AYM kararları bağlayıcıdır.' Ama iktidarın iki ortağı diyor ki 'Uymayacağız.' Böyle bir ortamda başladı.

Can Atalay’la hukukum var, canım yanıyor. O öfkeyle çıktım.

Konuşmamı bütünlüklü yapabilseydim, ne diyeceğim anlaşılacaktı. Söylemeye çalıştığım şu: Anayasa’da milletvekili yemini şöyle biter: 'Anayasa’ya sadakatle bağlı kalacağıma şerefim üzerine yemin ederim.' AYM kararları bağlayıcı iken, uymayacağını beyan edenler yemini çiğniyor. Yani, şerefiyle bağdaşmayan bir iş yapıyor. Bir bu.

İki; 'Bekir Bozdağ'ın oturumu yönetmesi sizin utancınız olmalı' diyorum. Neden? Bozdağ, Can’la ilgili milletvekilliğinin düşürülmesi kararını okuyan kişi.

Can Atalay hapiste, çeteye devleti teslim eden adam meclisi yönetiyor. Utanılması gereken şey bu. Bunu söylemeye çalışıyordum.

'OLAY ÇIKACAĞINI BİLİYORDUM'

Söyleyemedim. Biliyordum olay çıkacağını. Mecliste ne zaman olay çıkacağını belirleyen birtakım unsurlar var. AKP grubunu yöneten kişi ayakta müdahil oluyorsa mutlaka kavga ve saldırı oluyor. Benim altı yıllık tecrübem bu. Muhalefetten birisi mutlaka saldırıya uğrayacaktı.

'ÖNCEDEN KARAR VERİLMİŞ'

Alpay’ın yaptığı saldırı çok organize. Önceden karara verilmiş. Bozdağ'la göz teması kuruyor. Arkasında 5-6 AKP'li var. Kürsüye geliyor. Bozdağ gongu çalıp oturumu kapattığı anda müdahalede bulunuyor. Arkasından diğerleri geliyor. Ben düşüyorum.

'ALPAY'I SON ANDA FARK ETTİM'

Konuşma yapıyordum. Karşıdan sürekli bağırış çağırış. Ben de bağırıyorum sesim duyulsun diye. Alpay'ı son anda fark ettim, elimi kaldırıp müdahale ettim, vurmaya kalkarken ayağım kaydı ve düştüm. Yerde yumruk yedim. Sonrası hengame. Kim kimdir, bilmiyorum. Karman çorman bir ortamdı.

Sana vuranlar kimlerdi?

Alpay, ilk müdahaleyi yaptı. AKP İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan. Saldırdılar 6-7 kişi birden, bildikleri iş bu, pusu kurmak.