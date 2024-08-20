Meclis’te AKP’li Alpay Özalan’ın saldırısına uğramıştı: Ahmet Şık saldırı anlarını ilk kez anlattı

Yayınlanma: 20.08.2024 - 21:51

Güncelleme: 20.08.2024 - 21:53

TBMM Genel Kurulu’nda Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararı görüşmek üzere yapılan olağanüstü toplantıda konuşan TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’a AKP’li milletvekilleri saldırdı.

Şık saldırı anlarını Tele1 ekranlarında şu şekilde anlattı:

“Önceden planlanmış ve organize edilmiş. Hiç şüphem yok. Bir önceki dönemin gergin anlarındaki hali düşündüğümde organize olduğu kimlerin nasıl saldıracağına ve AKP’li Meclis Başkanvekilinin neler yapacağına kadar planladıklarını düşünüyorum.”

“TALİMATI BURADAN ALDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Verilen arada saldırının planlandığını ileri süren Şık, “Mutlaka AKP grubuna başkanlık eden kişi kürsüdeki muhalefet vekiline ayağa kalkarak mukabele eder. Abdullah Güler de buna çok uygun birisi trolün vücut bulmuş hali desek yanlış olmaz. Talimatı buradan aldığını düşünüyorum. Aradan sonra da kimlerin saldıracağı Meclis Başkan vekili Bekir Bozdağ’ın neler yapacağı planlanmıştı” ifadelerini kullandı.

“ALPAY VE BOZDAĞ GÖZ GÖZE GELİYOR”

Olay sonrası fotoğrafları incelediğini belirten Şık, “Dikkat ederseniz ben kürsüdeyken Alpay, Bekir Bozdağ ile göz teması kuruyor. Bozdağ oturumun kapandığını ilan eden gonku vurduğu andan itibaren saldırı başlıyor. Alpay’ın ilk hamlesi de vurmaya yönelik değildi beni düşürmek gibi ve arkasından gelenler saldırının devamcısı olacaktı öyle de oldu. Pusu kurmak bu iktidarın en iyi bildiği iş” diye konuştu.

“KONUŞABİLSEYDİM ANLAŞILACAKTIM”

Özgür Özel’in sözlerine yanıt veren Şık, “Benim dilim kirli değil eğer konuşabilseydim daha anlaşılır olacaktım. AKP medyası sosyal medyadan ‘Ahmet Şık hakaret etti’ diye yaydı. Neymiş hakaret, ‘Haysiyetsiz’ diyorum. Milletvekilliği yemininin sonu Anayasa’ya sadakatle biter. Anayasaya bağlı olmayanlara haysiyetsiz diyorum” dedi.