Ahmet Türk, CHP’li Salıcı’yla görüşmesinin perde arkasını anlattı: Farklı ideolojilerin iktidarı

24 Haziran 2022 Cuma, 04:00

Partisine katılan yeni üyelerin rozet takma töreni için Mardin’e giden CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, kentteki temasları kapsamında önceki gün eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile evinde görüştü. Türk, Salıcı ile görüşmesine ilişkin Mardinli olduğunu, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığını ve senelerce parlamentoda bulunduğunu anımsatarak ziyaretin “sohbet etmeye yönelik” olduğunu söyledi. Türk, halkın, toplumun, beklentilerini ortaya koymaya çalıştığını kaydederek “Ziyaretin altında başka bir şey aramamak lazım ama tabii ki gelecekle ilgili beklentilerimizi de dile getirmek gibi bir görevimiz var” dedi.

Türk, ziyaret sonrasında yaptığı “CHP iktidara yürüyor ama bu sanıldığı kadar kolay olmayacak” sözlerine de açıklık getirdi. Türk, beklentilerin çok yüksek olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Sohbetimizde de değindim, bugün baskı rejiminden dolayı mağdur olan geniş kesimler var; özellikle Kürtler bu konuda çok mağdur. Bütün bu hukuksuzluğu, adaletsizliği, nasıl ortadan kaldırabiliriz... Bugün CHP iktidara yürüyorsa da ideolojik olarak meselelere, sorunlara farklı bakan birçok partinin bir araya geldiği bir iktidar olacak. ‘Türkiye’nin demokratikleşmesi yolunda atacakları adımlarda tüm bu partiler aynı noktada aynı görüşte olur mu’ gibi toplumun endişeleri var. Birileri ‘Evet, adım atmış’ diyecek ama diğeri farklı düşünecek. Kürt sorunu ile ilgili çok farklı düşünen partilerin bir arada olduğunu biliyoruz. Şimdiden bile mesajları çok farklı. Bu nedenle zor bir dönemin önlerinde olduğunu ifade etmeye çalıştım.”

"TEK BAŞINA GELMİYOR"

Türk, 6’lı masadan dokunulmazlıklardan tezkerelere kadar birçok konuda farklı açıklamalar geldiğini belirterek, “Aynı tonda, aynı renkte, aynı düşüncede olmayan açıklamalar geliyor. Bu durum da halkta güvensizliğe sebep oluyor. İktidar değişti, CHP tek başına iktidara gelmiyor ki... Bu 6’lı masadaki liderler nasıl, Türkiye’nin dönüşümü ve değişimi konusunda ne kadar katkı sunabilir, halkın talep ettiği noktada olabilirler mi? Bu konuda olabildiğince endişelerimizi düşüncelerimizi ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.

Türk, gelecekle ilgili halkın beklentilerini ve endişelerini aktardığı konuşmasını Salıcı’nın da dinlediğini ve “tüm bunların tartışılmasının önemli olduğunu” ifade ettiğini vurguladı.

"ÇÖZÜM SÜRECİNDE ADRES BELLİ"

Türk, “yeni çözüm süreci” tartışmalarına ilişkin şunları söyledi: “İktidar çözümün nerede olduğu gayet iyi biliyor. Adres belli, HDP var. İktidarın geçmişte çözüm süreci döneminde partiyi esas aldığı dönemleri biliyoruz. Bunun daha gerisinde bir çalışmanın ne toplumda bir inandırıcılığı olur, ne de çözüm gücü olur.”